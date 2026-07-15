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    Қазақстан мен Роскосмос «Бәйтерек» жобасын дамытудың жаңа кезеңі туралы келісті

    Жаслан Мәдиев «Роскосмос» мемлекеттік корпорациясының бас директоры Дмитрий Бакановпен кездесу өткізді.

    15 июля 2026 15:07, Profit.kz
    Рубрики: Qazaq IT

    Байқоңыр ғарыш айлағында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары — жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев «Роскосмос» мемлекеттік корпорациясының бас директоры Дмитрий Бакановпен кездесу өткізді.

    Кездесу барысында тараптар «Бәйтерек» бірлескен қазақстандық-ресейлік жобасының іске асырылу барысын талқылап, 2026 жылғы 30 сәуірде «Бәйтерек» ғарыш зымыран кешенінен SUNKAR/«Союз-5» зымыран-тасығышының алғашқы сынақ ұшырылымының сәтті өткенін атап өтті.

    Сонымен қатар, жобаны одан әрі іске асырудың өзекті мәселелері, «Байқоңыр» кешені жөніндегі Үкіметаралық комиссияның шешімдері мен тапсырмаларын орындау, сондай-ақ ғарыш инфрақұрылымын дамыту және ғарыш саласындағы екіжақты ынтымақтастықты нығайтудың болашағы қарастырылды.

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