Казахстан и Роскосмос согласовали новый этап развития проекта Байтерек

Жаслан Мадиев встретился с генеральным директором по космической деятельности Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым.

13 июля 2026 года на космодроме Байконур заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев провел встречу с генеральным директором по космической деятельности Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации совместного казахстанско-российского проекта «Байтерек», отметив успешное проведение первого испытательного пуска ракеты-носителя SUNKAR/«Союз-5» с космического ракетного комплекса «Байтерек» 30 апреля 2026 года.

Также были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшей реализации проекта, исполнения решений и поручений межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», перспективы дальнейшего взаимодействия по развитию космической инфраструктуры и укреплению двустороннего сотрудничества в космической сфере.