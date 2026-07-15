Антифрод колл-центр Казахтелекома предотвратил хищение 30 млн тг. у казахстанцев

Под различными предлогами злоумышленники убеждают граждан перевести деньги на якобы «безопасные счета», которых в действительности не существует.

АО «Казахтелеком» продолжает противодействовать интернет-мошенничеству. Благодаря работе антифрод колл-центра, созданного по инициативе генеральной прокуратуры, и оперативному взаимодействию с правоохранительными органами удалось предотвратить попытки хищения денежных средств на общую сумму 30 миллионов тг.

Так, 10 июля 2026 года специалисты антифрод подразделения помогли предотвратить мошенничество в отношении жительницы Казахстана 1950 года рождения. Находясь под психологическим воздействием злоумышленников, женщина намеревалась снять депозит в размере 20 млн тг., полученных от продажи квартиры, и перевести их на так называемый «безопасный счет». Благодаря своевременному вмешательству специалистов и совместной работе с полицией денежные средства удалось сохранить.

Еще один случай произошел 13 июля 2026 года в Шымкенте. Жительница города 1978 года рождения, следуя указаниям мошенников, готовилась перевести 10 млн тг. на «безопасный счет». После получения сигнала сотрудники Антифрод подразделения совместно с подразделением киберпол оперативно вмешались в ситуацию. С женщиной и ее родственниками была проведена профилактическая беседа, в результате чего перевод денежных средств удалось предотвратить.

Сегодня злоумышленники все чаще используют методы социальной инженерии, представляясь сотрудниками банков, государственных органов, правоохранительных структур или операторов связи. Под различными предлогами они убеждают граждан перевести деньги на якобы «безопасные счета», которых в действительности не существует.

АО «Казахтелеком» призывает граждан соблюдать меры цифровой безопасности:

— никогда не переводить деньги на «безопасные» или «резервные» счета;

— не сообщать посторонним коды из SMS, пароли и банковские данные;

— при подозрительных звонках немедленно прекращать разговор и самостоятельно связываться с официальной организацией по номеру, указанному на ее сайте.

Благодаря работе Антифрод колл-центра АО «Казахтелеком» ежедневно выявляются мошеннические схемы и предотвращаются попытки хищения денежных средств. Компания продолжит развивать инструменты защиты граждан и совместно с государственными органами противодействовать телефонному и интернет-мошенничеству.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.