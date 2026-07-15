Утечка данных 4,2 млн пользователей Daryn.online: МИИЦР проводит проверку

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК отреагировало на сообщения в сети и начало проверку.

13 июля 2026 года специалисты платформы по анализу киберугроз ThreatMon сообщили о появлении на одном из даркнет-форумов публикации о базе данных образовательной платформы Daryn.online. По заявлению неизвестного автора сообщения, база содержит 4,2 млн записей с персональными данными учеников, преподавателей и администраторов (имена и фамилии пользователей, номера телефонов и адреса электронной почты, хеши паролей в формате bcrypt, ИИН, даты рождения и пол; роли пользователей, оценки, рейтинги и статистика занятий; последние известные IP-адреса.

Ситуацию официально прокомментировали в профильном ведомстве. В МИИЦР отреагировали на сообщения в сети и начали проверку: «В настоящее время Комитетом по информационной безопасности министерства проводится изучение информации, опубликованной в открытых источниках. Результаты проверки будут сообщены дополнительно».

Сама образовательная платформа Daryn.online ранее выпустила официальное опровержение. В компании заявили, что «информация о компрометации данных 4,2 млн пользователей не подтверждена и не соответствует имеющимся сведениям»: «Отметим, что в 2025 году информационные системы Daryn.online проходили проверку уполномоченными государственными органами, включая КНБ РК, по результатам которой были подтверждены применяемые меры обеспечения информационной безопасности».

В Daryn.online также призвали общественность руководствоваться исключительно официальной информацией и воздерживаться от распространения непроверенных сведений, способных вводить общественность в заблуждение и создавать необоснованную обеспокоенность среди пользователей.