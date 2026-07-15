Цифровизация исполнительного производства сэкономила казахстанцам около 4 млрд тг.

Исполнительное производство в Казахстане полностью переведено в цифровой формат.

Все ключевые процессы осуществляются через государственную цифровую систему, налажен автоматический обмен сведениями с госорганами. Об этом сообщил вице-министр юстиции РК Даниель Ваисов.

Также активно внедряются современные цифровые решения. Одно из них — автоматическое упрощенное исполнительное производство. По нему исполнено более 750 тыс. документов на сумму свыше 15 млрд тг. Экономия для граждан при оплате ЧСИ уже составила порядка 4 млрд тг.

В июле 2025 года введен в эксплуатацию модуль «Кабинет сторон», интегрированный с мобильным приложением AdiletGov. Его скачали более 330 тыс. раз. В приложении граждане могут отслеживать и контролировать все действия судебного исполнителя, получать необходимую информацию, а также при несогласии с действиями судебного исполнителя направлять обращения и ходатайства в электронном формате.

Параллельно внедрен сервис «Цифровой ассистент», обеспечивающий автоматическое формирование плана действий по каждому исполнительному производству и контроль за полнотой и своевременностью действий судебных исполнителей.

В сентябре 2025 года автоматизированы процессы отмены мер по исполнительным документам с истекшим сроком предъявления (срок исковой давности 3 года) и исключения должников из Единого реестра должников. В результате отмечается снижение количество обращений на 55%.

В 2026 году реализованы интеграции с Единой системой учета и системой учета трудовых договоров, что обеспечило автоматическое ограничение должников, включенных в ЕРД, в участии в азартных играх и пари, а также получение сведений об их работодателях. В итоге обращено взыскание на заработную плату по 2,9 тыс. исполнительных производств и направлено свыше 74 тыс. автоматизированных запросов.

Во втором полугодии 2026 года планируется внедрение механизма проактивного контроля исполнительных производств, аналитического модуля «Досье ЧСИ», интеграций с банками второго уровня, Единой страховой базой данных, а также цифровыми системами Комитета государственных доходов, МСХ и МВД для получения сведений о доходах, имуществе и транспортных средствах должников.

Вместе с тем, в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2026–2028 годы запланированы мероприятия по автоматизации процесса предоставления информации судебным исполнителям о доходах должников, осуществляющих деятельность в сфере такси и доставки.

Кроме того, для решения вопросов, связанных с несвоевременным перечислением взысканных средств взыскателям, в цифровой системе исполнительного производства разработан новый сервис, аналогичный интернет-банкингу для ЧСИ. Он опубликован на Smart Bridge. Таким образом, все перечисления денежных средств будут осуществляться исключительно через цифровую систему с использованием инфраструктуры Казпочты и банков второго уровня.