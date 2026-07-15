В Daryn.online опровергли информацию об утечке данных более 4 млн пользователей

Проводится всесторонняя техническая проверка с привлечением профильных специалистов.

В связи с распространяемой в ряде соцсетей информацией о якобы произошедшей утечке данных пользователей образовательной платформы Daryn.online в компании сделали заявление, передает Kazpravda.kz.

«Информация о компрометации данных 4,2 млн пользователей не подтверждена и не соответствует имеющимся у компании сведениям. Отметим, что в 2025 году информационные системы Daryn.online проходили проверку уполномоченными государственными органами, включая КНБ РК, по результатам которой были подтверждены применяемые меры обеспечения информационной безопасности», — заявили в компании.

Там же добавили, что безопасность и защита персональных данных пользователей являются для Daryn.online безусловным приоритетом — компания применяет комплекс организационных и технических мер информационной безопасности, направленных на обеспечение конфиденциальности данных и защиту информационной инфраструктуры.

«В настоящее время проводится всесторонняя техническая проверка с привлечением профильных специалистов. До завершения аудита любые заявления о масштабах, составе или происхождении якобы опубликованной базы данных являются преждевременными и носят спекулятивный характер. По итогам проверки компания предоставит исчерпывающую официальную информацию», — добавили в Daryn.online.

Кроме того, пользователей призвали руководствоваться исключительно официальной информацией и воздерживаться от распространения непроверенных сведений, способных вводить общественность в заблуждение и создавать необоснованную обеспокоенность среди пользователей.

Официальные комментарии по данному вопросу будут опубликованы после завершения аудита.