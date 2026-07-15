Новое требование вводят для ввоза телефонов в Казахстан

В РК усиливается контроль за оборотом мобильных устройств.

При ввозе в Казахстан телефонов и планшетов придется указывать IMEI-коды. О новом требовании проинформировали в Евразийской экономической комиссии. Изменения в Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов внесла коллегия ЕЭК на заседании, прошедшем 14 июля 2026 года, передает Zakon.kz.

Изменениями предусматривается указание в таможенной декларации сведений о IMEI-кодах в отношении мобильных телефонов и планшетов с функцией мобильной связи. Пока такие правила будут действовать только для Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Это обусловлено национальными правилами регистрации и верификации названных устройств при их ввозе на таможенную территорию ЕАЭС.

19 июня 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных».

Согласно закону, в Казахстане усиливается контроль за оборотом мобильных устройств. В частности, при реализации абонентского устройства сотовой связи продавец обязан указывать в документах, подтверждающих факт приобретения товара, идентификационные коды (IMEI-код) реализуемого абонентского устройства сотовой связи. Также продавец обязан до реализации абонентского устройства сотовой связи осуществить проверку соответствующих идентификационных кодов реализуемого абонентского устройства сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки посредством базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.