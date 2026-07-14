Правовое регулирование «цифровых кондоминиумов» внедряют в Казахстане

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Приказ заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 2 июля 2026 года № 373/НҚ утверждены правила создания, функционирования, учета и прекращения цифровых кондоминиумов, передает Uchet.kz.

Цифровой кондоминиум — это форма собственности, при которой участники совместно владеют, пользуются и распоряжаются распределенными цифровыми объектами (элементами цифровой среды) по общим правилам. Он создается на основе соглашения участников или смарт-контракта (договора с автоматическим исполнением условий). Физические и юридические лица могут управлять процессом сами или через выбранное уполномоченное лицо. Любые действия с цифровыми объектами запускаются по запросу участника и исполняются после подтверждения другими участниками либо при наступлении условий смарт-контракта. Все изменения обязательно фиксируются в цифровой среде.

Учетом занимается уполномоченный орган в сфере цифровизации. Уполномоченное лицо кондоминиума обязано передавать туда данные о создании, изменениях или закрытии кондоминиума в течение 5 рабочих дней.

Когда кондоминиум прекращает работу:

— По решению самих участников.

— При условиях, заранее прописанных в соглашении или смарт-контракте.

— По решению суда.

При прекращении работы участники сами определяют, как распределить права на цифровые объекты.