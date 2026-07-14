Экспозиция продемонстрировала возможности ИИ и цифровых технологий в сохранении историко-культурного наследия, развитии туризма и создании инновационных решений.

В Восточно-Казахстанской области в рамках международного этнофестиваля «Алтай — золотая колыбель тюркского мира» были представлены современные разработки в области науки, цифровых технологий и искусственного интеллекта. В специально организованной тематической юрте, посвященной цифровизации и искусственному интеллекту, студенты Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева представили инновационные проекты, разработанные в рамках программы AI-Sana.

Экспозиция продемонстрировала возможности искусственного интеллекта и цифровых технологий в сохранении историко-культурного наследия, развитии туризма и создании инновационных решений, отвечающих актуальным потребностям общества.

Особый интерес посетителей вызвал VR-тур по гроту Акбауыр. Интерактивная платформа, созданная с использованием технологий виртуальной реальности, позволяет в цифровом формате познакомиться с наскальными рисунками древнего святилища Акбауыр, расположенного в Восточно-Казахстанской области. Проект обеспечивает удаленный доступ к историко-культурному памятнику для школьников, студентов, туристов и зарубежных исследователей, способствуя популяризации культурного наследия Казахстана на международном уровне.

Также на фестивале был представлен робот AI-Sana, разработанный студентами и магистрантами. Интеллектуальный помощник предоставляет информацию об образовательных программах университета, научных проектах и студенческой жизни, демонстрируя практические возможности применения технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Кроме того, посетителям были представлены интерактивные цифровые игры, созданные студенческими стартап-командами и посвященные истории Великой степи и цивилизации кочевников. Эти разработки продемонстрировали современные подходы к популяризации национального историко-культурного наследия в цифровом формате.

Проекты студентов Восточно-Казахстанского технического университета вызвали большой интерес у гостей фестиваля, включая иностранных туристов, представителей научного сообщества и молодежь из разных стран. Посетители не только ознакомились с инновационными разработками, но и смогли протестировать их на практике, высоко оценив работу молодых исследователей.

Участие Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева в международном фестивале стало наглядной демонстрацией практических результатов реализации программы AI-Sana, осуществляемой Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан. В настоящее время реализуется второй этап программы, основной целью которого является развитие компетенций студентов в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и технологического предпринимательства, а также поддержка создания инновационных стартапов и новых технологических решений.

Представленные на фестивале проекты в очередной раз подтвердили, что современные университеты не только готовят высококвалифицированных специалистов, но и становятся научно-инновационными центрами, вносящими вклад в сохранение историко-культурного наследия страны, развитие ее туристического потенциала и продвижение цифровой трансформации Казахстана посредством научных исследований, инноваций и цифровых технологий.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.