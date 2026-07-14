eGov для бизнеса станет платным

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК утвердило новые правила интеграции информационных систем.

Главное новшество, закрепленное в рамках Цифрового кодекса — окончательный перевод доступа к государственным базам данных для частного бизнеса на коммерческие рельсы, передает Exclusive.kz.

До 2025 года коммерческие структуры и банки подключались к шлюзам eGov через платформу Smart Bridge бесплатно. Государство стимулировало финтех-сектор внедрять госуслуги в свои приложения, чтобы разгрузить ЦОНы. Весной 2025 года АО «Национальные информационные технологии» начало рассылать банкам требования заключить договоры на платную основу. Ассоциация финансистов Казахстана выступила с протестом, заявив, что плата за eGov вынудит бизнес свернуть сервисы, а граждан — вернуться к бумажным справкам и очередям. Регулятор отметил, что норма о платности была заложена давно, но не имела жестких механизмов реализации. В июле 2026 года новый приказ МИИЦР узаконил платность интеграции. При этом приказ не содержит фиксированных цен, он лишь закрепляет юридический статус платности. Конкретные тарифы за каждый запрос или пакеты интеграции будут утверждаться отдельно в прейскурантах государственного оператора АО НИТ.

Если частная компания или банк не оплачивает услуги интеграции, оператор имеет право отключить ее от шлюзов за 3 рабочих дня. Также внедрен механизм автоматического одобрения. Если госорган не отвечает на заявку об интеграции сервиса в течение 2 рабочих дней, она считается одобренной автоматически.

Кроме того, частный бизнес обязали иметь собственный оперативный центр кибербезопасности для стыковки с государственными системами.