В онкоцентре Алматы запустили умную систему лучевой терапии

Ежедневно курс лучевой терапии в Алматинском онкоцентре проходит около 100 жителей мегаполиса.

Алматинский онкоцентр первым в Казахстане запустил систему позиционирования нового поколения ExacTrac Dynamic Brainlab. Умный комплекс непрерывно следит за телом пациента в 3D-формате и сразу отключает лучевую терапию, если человек просто глубоко вздохнул или пошевелился. Это позволяет выжигать метастазы и опухоли мозга с ювелирной точностью, полностью защищая здоровые ткани от опасного облучения, передает Курсив.

Новая система применяется при лечении опухолей различных локализаций, в том числе новообразований и множественных метастаз головного мозга. Во время сеанса она непрерывно отслеживает положение пациента, включая малейшие движения, связанные с дыханием.

Как рассказал завотделением лучевой терапии онкоцентра Евгений Ишкинин, система непрерывно контролирует положение пациента по шести координатам с использованием рентгеновской, оптической и термальной 3D-визуализации: «Даже минимальные движения, в том числе связанные с дыханием, могут повлиять на точность лечения, поэтому при любом отклонении подача излучения автоматически приостанавливается. Это позволяет максимально точно подвести высокую дозу к опухоли, снизить лучевую нагрузку на здоровые ткани и повысить эффективность лечения».

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.