Налоговая уведомила 114 тыс. казахстанцев о нарушении правил мобильных переводов

В Комитете государственных доходов рассказали об итогах проверки сведений о физлицах, предоставленных банками в первом квартале 2026 года.

В Комитете государственных доходов рассказали об итогах проверки сведений о физлицах, предоставленных банками в первом квартале 2026 года. Банки направляли информацию в КГД, если казахстанец получал переводы от более 100 лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд на сумму более 12 МЗП (1 млн тенге в 2026 году) не на предпринимательский счет, передает Курсив.

По итогам анализа сведений от банков 114 тыс. казахстанцев соответствовали этим критериям. На первом этапе им направили только уведомления в «Кабинет налогоплательщика». Это не означает, что эти физлица уже обязаны объяснять происхождение переводов. На втором этапе, после наступления срока представления налоговой отчетности, органы сопоставят данные от банков с декларациями. Если в них будут выявлены расхождения, то будет запущена процедура камерального контроля. Налогоплательщику направят уведомление о расхождениях, после чего у него будет 30 дней, чтобы его исполнить: предоставить новую отчетность или пояснение о происхождении денег.

«Таким образом, на сегодняшний день обязанность физических лиц представлять объяснения относительно происхождения поступивших денежных средств отсутствует, поскольку соответствующие процедуры налогового контроля еще не завершены», — подчеркнули в КГД.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.