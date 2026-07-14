Цифровые технологии делают реализацию нефтепродуктов быстрее и прозрачнее

В Казахстане заключено более 9 тыс. электронных договоров на поставку свыше 6 млн тонн нефтепродуктов.

В рамках проводимой Министерством энергетики РК работы по цифровой трансформации отрасли и реализации задач Года цифровизации в АО «НК «КазМунайГаз» продолжается внедрение современных цифровых решений в сфере реализации нефтепродуктов.

Одним из ключевых инструментов стала Система договорного делопроизводства (СДД), позволившая перевести основные процессы взаимодействия с покупателями в электронный формат. Сегодня через СДД компании могут подавать заявки на приобретение нефтепродуктов, подписывать договоры с использованием электронной цифровой подписи, оформлять документы на получение топлива и отслеживать историю операций в единой системе. Это позволило значительно сократить сроки оформления сделок и минимизировать объем бумажного документооборота.

С момента запуска системы заключено более 9 тысяч электронных договоров на поставку свыше 6 млн тонн нефтепродуктов.

В настоящее время реализуется следующий этап цифровой трансформации — внедрение механизма цифрового распределения нефтепродуктов. Новый подход предусматривает принятие решений на основе объективных данных о фактической реализации топлива через автозаправочные станции и другие каналы продаж.

Для этого СДД интегрируется с информационными системами Комитета государственных доходов Республики Казахстан. Это позволит обеспечить максимальную прозрачность процесса распределения ресурсов, повысить эффективность управления поставками и исключить влияние субъективных факторов.

Кроме того, в системе реализована возможность электронного подписания согласия на предоставление сведений, составляющих налоговую тайну, что позволяет контрагентам полностью дистанционно предоставлять необходимые данные в соответствии с требованиями налогового законодательства.

Параллельно СДД внедряется на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах страны — Атырауском, Павлодарском и Шымкентском НПЗ. Уже сегодня предприятия подают заявки на переработку нефти в электронном формате, а следующим этапом станет полный переход на цифровое заключение договоров на переработку нефти.

Внедрение цифровых решений способствует повышению эффективности работы предприятий нефтегазовой отрасли, развитию прозрачных механизмов распределения ресурсов и достижению стратегических целей Министерства энергетики по построению современной цифровой энергетики Казахстана.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.