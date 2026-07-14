МИИЦР РК и NASA разработают совместные проекты в сфере коммерческого космоса и спутниковых технологий

Жаслан Мадиев провел встречу с главой NASA Джаредом Айзекманом на Байконуре.

На космодроме Байконур состоялась рабочая встреча заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслана Мадиева с главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаредом Айзекманом. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития казахстанско-американского сотрудничества, уделив особое внимание реализации совместных проектов в области космической науки, астрофизики, спутниковых технологий и дистанционного зондирования Земли.

Участники встречи также рассмотрели возможности расширения взаимодействия между научными организациями и университетами двух стран, включая программы подготовки высококвалифицированных специалистов и развитие коммерческого сотрудничества в космической отрасли.

Жаслан Мадиев подчеркнул стратегическую значимость партнерства с NASA для национального научно-технологического потенциала и отметил: «Казахстан заинтересован в выстраивании долгосрочного практического взаимодействия с NASA, ориентированного на конкретные результаты — реализацию совместных исследовательских проектов, внедрение инновационных технологий и подготовку кадров нового поколения».

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и поручили профильным командам разработать практический план сотрудничества.