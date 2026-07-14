Казахстан привлек $10 млрд в «Долину ЦОДов»

Глава государства принял премьер-министра Олжаса Бектенова.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития РК за январь–июнь текущего года и планах по дальнейшей диверсификации экономики. Премьер-министр доложил, что по итогам полугодия рост ВВП составил 4,1%. Вклад обрабатывающей промышленности в структуру экономики увеличился на 9,8%, транспортной отрасли — на 7,1%, строительства — на 15,2%. Рост также зафиксирован в торговле — на 5,7%, сельском хозяйстве — на 4,4% и услугах связи — на 4,3%. Инвестиции в основной капитал составили 9,5 трлн тенге, приток частных инвестиций вырос на 21,4%.

Представлена информация об исполнении поручений Президента по цифровизации и развитию национальной AI-инфраструктуры. Олжас Бектенов доложил о реализации проекта «Долина ЦОДов». Совместно с мировыми IT-лидерами разворачивается инфраструктура мощностью 250 МВт. Объем привлеченных иностранных инвестиций превышает 10 млрд долларов.

Глава государства также заслушал отчет о модернизации инфраструктуры туризма. Развитие Алматинского горного кластера увеличит долю туристской отрасли в структуре ВВП. Проект Almaty SuperSki находится в активной фазе строительства: создание 60 км трасс расширит пропускную способность до 10 тыс. человек в день. Запуск объекта запланирован на декабрь 2028 года. Завершается подготовка к проведению «Игр будущего-2026».

Президент был проинформирован о мерах по реализации Новой Конституции. Ведется работа по приведению законодательства в соответствие с Основным законом, укреплению принципов «Справедливый Казахстан» и «Закон и Порядок», совершенствованию социальной политики, формированию правовой основы для развития Алатау как города ускоренного развития, а также продвижению инициативы «Таза Қазақстан».

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по дальнейшему обеспечению динамичного развития страны. Правительству поручено приступить к реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов. Эта программа призвана в ближайшее время обеспечить значительное улучшение качества жизни граждан во всех регионах страны. Особый акцент будет сделан на возведении современных объектов здравоохранения.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.