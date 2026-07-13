Казахстан протестирует южнокорейскую модель K-Smart City в новом мегаполисе

Олжас Бектенов провел заседание совета города Алатау.

Под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета города Алатау. Рассмотрены вопросы реализации Конституционного закона «О специальном правовом режиме города Алатау» и дальнейшего развития нового города. Проект Alatau City нацелен на привлечение инвестиций, внедрение передовых управленческих решений и создание новой модели города.

«В развитие положений новой Конституции вступил в силу Конституционный закон „О специальном правовом режиме города Алатау“. В соответствии с поручением Главы государства проект Alatau City должен стать одним из драйверов экономического развития. Поэтому основная задача Совета города Алатау — обеспечить своевременную и качественную реализацию специального правового режима», — подчеркнул руководитель правительства.

Главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров доложил о текущей деятельности организации и планах дальнейшего развития Алатау. В настоящее время ведется работа по формированию нормативной правовой базы города, разработке стратегических документов, созданию современной системы государственного управления, привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов. Продолжается работа по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры действующих населенных пунктов Алатау, в частности на текущий момент охвачены микрорайоны Ынтымақ, Қоянқұс, Жетіген, Жаңадәуір, Жаңаталап. До конца текущего года планируется завершить разработку Долгосрочного плана развития города до 2055 года, стратегии развития и мастер-плана до 2040 года с привлечением ведущих международных консалтинговых компаний ARUP и BCG.

Внимание уделено проектам K-Smart City, Alatau AI-Driven City и Alatau Crypto City. В рамках K-Smart City предусматривается создание пилотного самодостаточного района площадью 330 га с применением передовых смарт-технологий по опыту Южной Кореи. Концепция Alatau AI-Driven City предполагает внедрение цифрового двойника, Big Data и искусственного интеллекта для управления городскими процессами в режиме реального времени. Alatau Crypto City подразумевает запуск проектов по токенизации и формированию Web3-экосистемы города.

В целом, по данным Alatau City Authority, сформирован пул из 53 инвестиционных проектов на сумму 2 трлн тг. с созданием 51 тыс. рабочих мест. Среди ключевых проектов — Iconic Complex стоимостью более $1 млрд, производство PepsiCo, Mars, Hyundai Green Food, биофармацевтический завод Khan Tengri Biopharma, проекты городской воздушной мобильности с AutoFlight и Joby, строительство кампуса университета KAIST. До конца 2026 года планируется запустить первые проекты по токенизации, привлечь резидентов и сформировать единое пространство виртуальной и реальной экономики.

По итогам рассмотрения вопросов повестки Совет принял ряд решений.

Утверждено положение об Alatau City Authority, определяющее правовой статус, полномочия и систему управления организации. Так, государственный фонд Alatau City Authority преобразуется в специальную организацию управления — государственный орган, ответственный за функционирование и развитие города Алатау.

Для обеспечения эффективного управления городом приняты решения о создании оперативного комитета и регуляторной комиссии. Оперативный комитет будет рассматривать вопросы, требующие своевременного принятия решений. Регуляторная комиссия будет утверждать нормативные правовые акты, а также внедрять передовые международные практики в рамках специального правового режима.

В целях урегулирования вопросов переходного периода совет поддержал создание временной комиссии по земельным отношениям при акимате города Алатау. В задачи комиссии также войдет сопровождение приоритетных инвестиционных проектов до утверждения мастер-плана города.

Премьер-министр поручил государственным органам и Alatau City Authority ускорить работы по ключевым направлениям развития города.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.