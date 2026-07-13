Минэнерго РК развивает кадровый потенциал в сфере ВИЭ

В Казахстане необходимо сформировать единый подход к подготовке кадров с учетом новых технологических направлений, включая системы накопления энергии и цифровые решения в энергетике.

В Министерстве энергетики Республики Казахстан состоялось заседание Отраслевого совета по вопросам развития кадрового потенциала в сфере возобновляемых источников энергии. В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики, Министерства труда и социальной защиты населения, НАО Talap Министерства просвещения, Национальный центр развития высшего образования Министерства науки и высшего образования, а также отраслевых компаний, образовательных организаций и экспертного сообщества.

В ходе заседания рассмотрены вопросы подготовки специалистов для стремительно развивающегося сектора ВИЭ, разработки профессиональных стандартов и актуализации образовательных программ. Участники отметили необходимость формирования единого подхода к подготовке кадров с учетом новых технологических направлений, включая системы накопления энергии, водородную энергетику и цифровые решения в энергетике.

По данным экспертов, в отраслевых и региональных Атласах новых профессий уже определены восемь перспективных профессий в сфере ВИЭ, однако в стране пока отсутствуют профильные профессиональные стандарты, обеспечивающие связь между потребностями рынка труда и образовательными программами.

По итогам заседания принято решение продолжить работу по разработке профессиональных стандартов, обновлению образовательных программ и развитию механизмов взаимодействия между государственными органами, отраслевыми компаниями, образовательными организациями и работодателями для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.