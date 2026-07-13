Как изменятся условия работы через интернет-платформы в Казахстане

В Астане состоялось первое заседание Рабочей группы по вопросам платформенной занятости.

Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев принял участие в первом заседании Рабочей группы по вопросам платформенной занятости. Встреча прошла под председательством главы президиума НПП «Атамекен» Каната Шарлапаева. В обсуждении также участвовали руководители заинтересованных министерств и ведомств, представители крупнейших отечественных и международных интернет-платформ.

Основной темой обсуждения стали дальнейшее развитие платформенной занятости и совершенствование механизмов ее государственного регулирования. Работа группы направлена на выработку сбалансированных решений, обеспечивающих развитие цифрового рынка труда, расширение правовых и социальных гарантий граждан, а также создание благоприятных условий для легальной деятельности платформенных работников и операторов платформ.

Министр отметил важность формирования современной и понятной системы регулирования платформенной занятости, которая позволит обеспечить баланс интересов государства, бизнеса и граждан, а также создаст условия для дальнейшего развития цифровой экономики.

В ходе заседания участники рассмотрели вопросы вовлечения граждан в формальный сектор экономики и совершенствования мер социальной защиты. Отдельное внимание было уделено вопросам оптимизации налогового администрирования, включая расширение перечня видов деятельности, осуществляемых в рамках специального налогового режима, а также актуализацию справочника услуг для упрощения формирования чеков самозанятыми гражданами.

Кроме того, были обсуждены подходы к разграничению платформенной занятости и традиционных трудовых отношений. Участники подчеркнули необходимость определения четких критериев, основанных на фактическом содержании взаимоотношений сторон, что позволит обеспечить надлежащую защиту трудовых прав граждан.

Особое внимание было уделено проекту Правил осуществления платформенной занятости, разработанному во исполнение Социального кодекса Республики Казахстан. Документ предусматривает организацию информационного взаимодействия между государственными органами и операторами цифровых платформ, внедрение механизмов управления профессиональными рисками, обеспечение защиты персональных данных, а также совершенствование порядка уплаты социальных отчислений, обеспечивающего гражданам полноценный доступ к пенсионному, социальному и медицинскому страхованию.

По итогам заседания определены дальнейшие направления совместной работы по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере платформенной занятости.