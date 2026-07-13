На площадке Alem AI реализуют национальные ИИ-проекты казахского языка

Планируется расширение национального языкового фонда, совершенствование отечественных больших языковых моделей для казахского языка, разработка новых AI-решений и интеллектуальных сервисов.

В рамках реализации поручений Главы государства по развитию сферы искусственного интеллекта в Казахстане продолжается системная работа по формированию национальной экосистемы AI. Одним из ключевых направлений стало решение о продолжении деятельности Департамента искусственного интеллекта Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова на базе международного центра искусственного интеллекта Alem AI.

Решение принято в соответствии с соглашением между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Новый формат сотрудничества позволит объединить научный потенциал и технологическую экспертизу для реализации совместных проектов, направленных на развитие казахского языка в цифровой среде, а также на создание современных решений в области искусственного интеллекта на площадке Astana Hub и в экосистеме Alem AI.

«Это важный шаг, который выведет на новый уровень взаимодействие науки, государственного управления и технологического сообщества, а также подчеркнет стратегическое значение казахского языка в развитии экосистемы искусственного интеллекта», — отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

В настоящее время Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» ведет работу по расширению сотрудничества с экосистемой Alem AI. В числе приоритетных направлений — реализация совместных научно-технологических проектов, ориентированных на укрепление цифровой инфраструктуры казахского языка и повышение его технологического потенциала.