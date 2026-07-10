Цифровизация нотариальной деятельности: Токаев подписал закон

Закон направлен на повышение эффективности государственного контроля в сфере нотариальной деятельности и улучшение качества оказываемых услуг.

Президент подписал закон от 8 июля 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи», передает Zakon.kz.

Закон дополнен рядом новых норм. Так, документы нотариусов в электронной форме подлежат обязательному формированию в нотариальном цифровом архиве. Нотариальный цифровой архив является компонентом единой нотариальной цифровой системы, предназначенным для сбора, приобретения, комплектования, упорядочения, хранения, учета и использования нотариальных документов в электронной форме.

Единая нотариальная цифровая система распределяет заявление на совершение исполнительной надписи между нотариусами в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Доступ к нотариальному цифровому архиву в случаях, установленных настоящим законом, предоставляется территориальным органом юстиции и нотариальной палатой другому нотариусу в порядке, предусмотренном правилами.