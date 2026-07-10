МСХ РК и Halyk объединяют усилия по развитию цифровой экосистемы АПК

Сотрудничество позволит ускорить внедрение цифровых решений, использовать потенциал аналитики данных и ИИ, повысить эффективность господдержки сельского хозяйства.

Министерство сельского хозяйства и Halyk подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие цифровой экосистемы агропромышленного комплекса — Е-АПК. Документ предусматривает совместную реализацию проектов по цифровой трансформации отрасли, внедрение современных цифровых решений, развитие государственных сервисов для аграриев, использование технологий анализа данных и искусственного интеллекта.

«Министерство последовательно реализует задачи по цифровой трансформации отрасли. Сотрудничество с Halyk позволит ускорить внедрение новых цифровых решений, использовать потенциал аналитики данных и искусственного интеллекта, создать сервисы, которые сократят административные процедуры и повысят эффективность господдержки сельского хозяйства», — отметил вице-министр сельского хозяйства Таласбек Канафин.

«Банковский сектор традиционно является надежным партнером государства в реализации инициатив по цифровой трансформации. Уверены, что наше сотрудничество позволит ускорить внедрение современных цифровых решений в сельском хозяйстве, сделать государственные сервисы более удобными для аграриев и повысить эффективность отрасли в целом», — сказал первый заместитель председателя правления Halyk Даурен Сартаев.

В рамках соглашения стороны договорились совместно развивать и модернизировать информационные системы АПК, внедрять современные технологии обработки данных и искусственного интеллекта, разрабатывать новые цифровые сервисы.

Особое внимание будет уделено совершенствованию цифровых госуслуг.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.