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21% предприятий в обрабатывающем секторе используют цифровые инструменты

    Оценить шансы на переезд и трудоустройство казахстанцы могут онлайн

    Запущен цифровой сервис для граждан, рассматривающих возможность добровольного переселения.

    10 июля 2026 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество

    Платформа Migration.enbek.kz позволяет в доступном формате ознакомиться с условиями приема в регионах расселения, а также изучить актуальный список востребованных специальностей для последующего официального трудоустройства.

    Пользователи могут выбрать интересующую область и сразу получить данные о доступных вакансиях, мерах государственной поддержки, жилищных условиях и других возможностях, предоставляемых участникам программы.

    Особое внимание на портале уделено перечню востребованных профессий. Он помогает соискателям оценить перспективы трудоустройства еще до переезда. На сегодняшний день в топе наиболее востребованных специалистов:

    — Медицина: врачи, медицинские сестры и другие медработники
    — Образование: учителя, педагоги дошкольного и среднего образования
    — Инженерия: специалисты различных технических направлений
    — Сельское хозяйство: агрономы, ветеринары и профильные специалисты
    — Транспорт: механизаторы, трактористы и водители
    — Рабочие специальности: электромонтеры, электрики, сварщики, токари
    — Строительство: каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники
    — Управление и социальная сфера: бухгалтеры, экономисты, специалисты в области государственного и социального обслуживания.

    Этот список регулярно актуализируется с учетом потребностей региональных рынков труда, что позволяет пользователям получать наиболее достоверную и актуальную информацию. Благодаря этому граждане получают достоверные данные, могут заранее оценить свои шансы и выбрать регион, где их навыки будут максимально востребованы.

    Интерактивная карта сервиса также содержит сведения о населенных пунктах, социальных объектах, инфраструктуре и контактах для консультаций. Это делает планирование переезда прозрачным и понятным.

    Цифровизация услуг на Migration.enbek.kz призвана повысить доступность господдержки и помочь гражданам принимать взвешенные, обоснованные решения о смене места жительства.

    Регионами для добровольного переселения Правительство РК на 2026 год определило следующие области: Абай, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Улытау.

    Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

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