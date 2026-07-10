Оценить шансы на переезд и трудоустройство казахстанцы могут онлайн
Запущен цифровой сервис для граждан, рассматривающих возможность добровольного переселения.
Платформа Migration.enbek.kz позволяет в доступном формате ознакомиться с условиями приема в регионах расселения, а также изучить актуальный список востребованных специальностей для последующего официального трудоустройства.
Пользователи могут выбрать интересующую область и сразу получить данные о доступных вакансиях, мерах государственной поддержки, жилищных условиях и других возможностях, предоставляемых участникам программы.
Особое внимание на портале уделено перечню востребованных профессий. Он помогает соискателям оценить перспективы трудоустройства еще до переезда. На сегодняшний день в топе наиболее востребованных специалистов:
— Медицина: врачи, медицинские сестры и другие медработники
— Образование: учителя, педагоги дошкольного и среднего образования
— Инженерия: специалисты различных технических направлений
— Сельское хозяйство: агрономы, ветеринары и профильные специалисты
— Транспорт: механизаторы, трактористы и водители
— Рабочие специальности: электромонтеры, электрики, сварщики, токари
— Строительство: каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники
— Управление и социальная сфера: бухгалтеры, экономисты, специалисты в области государственного и социального обслуживания.
Этот список регулярно актуализируется с учетом потребностей региональных рынков труда, что позволяет пользователям получать наиболее достоверную и актуальную информацию. Благодаря этому граждане получают достоверные данные, могут заранее оценить свои шансы и выбрать регион, где их навыки будут максимально востребованы.
Интерактивная карта сервиса также содержит сведения о населенных пунктах, социальных объектах, инфраструктуре и контактах для консультаций. Это делает планирование переезда прозрачным и понятным.
Цифровизация услуг на Migration.enbek.kz призвана повысить доступность господдержки и помочь гражданам принимать взвешенные, обоснованные решения о смене места жительства.
Регионами для добровольного переселения Правительство РК на 2026 год определило следующие области: Абай, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Улытау.
Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.