Казахстан автоматизирует защиту лесов от пожаров за 16,9 миллиарда тенге

Внедрение систем раннего обнаружения, использование беспилотных летательных аппаратов и современных средств связи повышает эффективность охраны лесного фонда РК.

В рамках экологической инициативы Президента РК «Таза Қазақстан» АО «Жасыл даму» направило 16,9 млрд тенге утилизационного платежа на усиление защиты лесного фонда, государственных природных территорий и национальных парков страны от пожаров. Средства направлены на внедрение современных систем раннего обнаружения лесных пожаров, приобретение дронов, обновление оборудования для видеонаблюдения, связи и передачи данных, а также развитие необходимой инфраструктуры. Такие системы объединяют программные и технические решения, которые позволяют круглосуточно контролировать охраняемые территории и оперативно передавать информацию при выявлении признаков возгорания.

Проект имеет особое значение для Казахстана, где леса занимают сравнительно небольшую часть территории страны. Их восстановление требует десятилетий, поэтому своевременное обнаружение возгораний и оперативное реагирование становятся ключевыми условиями сохранения природного богатства.

В рамках проекта в регионы передано 14 систем раннего обнаружения пожаров СРО-1. СРО-1 представляет собой программно-аппаратный комплекс, который позволяет автоматически выявлять первые признаки возгорания на охраняемой территории. Система работает круглосуточно и фиксирует дым, продукты горения, повышение температуры, а также инфракрасное или ультрафиолетовое излучение пламени. При подтверждении угрозы информация оперативно передается в диспетчерский пункт или противопожарную службу, что позволяет сократить время реагирования и предотвратить распространение огня.

На отдельных объектах применяются автоматизированные решения с камерами кругового обзора, работающими в режиме 24/7. Такие технологии позволяют обнаруживать возгорание на ранней стадии — еще до того, как пожар станет визуально заметен или примет масштабный характер.

Внедрение систем раннего обнаружения, использование беспилотных летательных аппаратов и современных средств связи повышает эффективность охраны лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Такой подход позволяет не только быстрее реагировать на пожары, но и усиливать профилактическую работу, снижать риски для людей, минимизировать экологический и материальный ущерб.

Реализация проекта направлена на повышение общего уровня пожарной безопасности природных территорий Казахстана и создание более устойчивой системы защиты лесов от чрезвычайных ситуаций.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.