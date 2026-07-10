В Казахстане сокращают теневой оборот рыбы с помощью цифровой системы E-fish

С начала года в РК выявили почти 2,7 тыс. нарушений в сфере рыболовства, нарушителям выписали штрафы почти на 55 млн тенге.

Ежегодно во всех регионах страны проводится рыбоохранная акция «Нерест». В этом году в период акции составлено 815 протоколов, наложено штрафов на сумму 16 млн тенге, изъято около 2 тонн рыбы. Кроме того, на водоемах Жайык-Каспийского бассейна совместно с сотрудниками органов внутренних дел и Пограничной службы КНБ РК проводится широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре». В этом году пресечено 1239 правонарушений, в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 33 материала, изъято 840 кг рыбы, 134 единиц орудий лова и 25 единиц плавательных и транспортных средств. Наряду с этим в период с 1 марта по 31 мая текущего года проведена ежегодная природоохранная акция «Чистые водоемы». Из водоемов извлечено 4976 штук бесхозных сетей, вывезено более 380 тонн твердых бытовых отходов. В акции приняли участие более 5,5 тыс. человек и задействовано 1594 спецтехники.

Председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Серик Сермагамбетов рассказал о внедрении цифровых инструментов для борьбы с браконьерством. В прошлом году была внедрена информсистема «Е-fish», интегрированная с системами госорганов. В ней зарегистрирован 1 221 субъект рыбного хозяйства и аквакультуры, что составляет 100% от общего числа.

«Интеграция ЕАСУ и «Е-fish» позволила блокировать выдачу ветдокументов в случаях превышения квоты на вылов и объемов выращивания рыб. Информсистема позволила сократить теневой оборот рыбной продукции примерно на 2 тысячи тонн. Кроме того, для дальнейшего развития информационной системы будет создан модуль «Аквакультура», который позволит вести единый реестр субъектов, осуществлять мониторинг производственных показателей, анализировать инвестиционную активность и прогнозировать потребности отрасли. В целях усиления контроля за орудиями рыболовства, а также их идентификации