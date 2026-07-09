Қазақстанда Яндекс Карты пайдаланушылары енді нақты уақыт режимінде геолокациясымен бөлісе алады
Жаңа функция қалада бір-бірін тезірек табуға және жақындармен байланыста болуға көмектеседі.
Қазақстандағы Яндекс Карты қосымшасында нақты уақыт режимінде орналасқан жерді бөлісу мүмкіндігі іске қосылды. Жаңа функция қалада бір-бірін тезірек табуға және жақындармен байланыста болуға көмектеседі. Мысалы, отбасы мүшелерінің қайда жүргенін көруге, жазғы фестивальде бір-бірінен адасып қалмауға, әуежайдан туыстарды қарсы алуға немесе таныс емес ауданда бағыт-бағдар табуға мүмкіндік береді.
Бұл мүмкіндік әсіресе жаз мезгілінде өзектірек бола түседі. Өйткені адамдар серуендеуге жиі шығып, қала сыртында демалып немесе саяхаттайды. Қысқа уақытқа геолокацияны бөлісу сауда орталығының кіреберісінде кездесуге, Есіл жағалауындағы достарды табуға немесе Көктөбеде бір-бірінен көз жазып қалмауға ыңғайлы. Ал ұзақ уақытқа қосылған трансляцияны Қапшағай су қоймасына, Бурабайға сапар кезінде немесе шетелге саяхаттағанда пайдалануға болады.
Бұл функция туристер үшін де пайдалы. Яндекс Карты ішкі деректеріне сәйкес, 2025 жылдың жазында Қазақстанда сервисті әлемнің әртүрлі елдерінен келген шамамен бір миллион турист пайдаланған. Жаз айларында олар қосымшаға 5,7 миллион рет жүгініп, түрлі орындарды іздеу, демалыс орындарын таңдау, маршрут құру және қажетті мекенжайға жету үшін пайдаланған. Ал жаңа қалада геолокацияны бөлісу серуен кезінде серіктерінен адасып қалмауға, саябақта немесе көрікті орындардың жанында бір-бірін тезірек табуға мүмкіндік береді.
Орналасқан жеріңізді картадағы өзіңіз тұрған аумақтың скриншоты арқылы бөлісуге болады. Сондай-ақ картадағы өзіңіздің орналасқан жеріңізді басып, оны достарыңызға немесе жақындарыңызға жіберуге болады. Олар сіздің орналасқан жеріңізді өз картасынан көріп, бірден сізге дейінгі бағытты құра алады. Бұдан бөлек, профиль белгішесін басып, «Геопозиция» бөлімі арқылы да орналасқан жеріңізді бөлісуге немесе трансляцияны тоқтатуға болады. Трансляция аяқталғаннан кейін сіздің белгіңіз геолокациямен бөліскен адамдардың картасынан автоматты түрде жоғалады.
Яндекс Карты алдағы уақытта да отбасыға арналған мүмкіндіктерді дамытуды жалғастырып, жақын адамдардың қалада, сапар кезінде және күнделікті өмірде бір-бірін оңай табуына әрі үнемі байланыста болуына көмектесетін жаңа функцияларды енгізуді жоспарлап отыр.