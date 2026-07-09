Казахстанские пользователи Яндекс Карт теперь могут делиться геопозицией в реальном времени

Геопозиция поможет не потерять свою компанию во время прогулки, быстрее найти друг друга в парке или у достопримечательности.

В Яндекс Картах в Казахстане появилась возможность делиться своим местоположением в реальном времени. Функция поможет быстрее находить друг друга в городе и оставаться на связи с близкими: например, понять, где находятся члены семьи, не потеряться на летнем фестивале, встретить родственников в аэропорту, а также сориентироваться в незнакомом районе.

Функция особенно актуальна летом, когда люди чаще гуляют, проводят выходные за городом или путешествуют. Короткая трансляция подойдет, если нужно встретиться у входа в торговый центр, найти друзей на набережной Есиля или не потерять друг друга на Кок-Тобе. Более длительную трансляцию можно включить, например, во время поездки на Капчагайское водохранилище, в Бурабай или путешествия в другую страну.

Геопозиция может быть полезна и туристам. По внутренним данным Яндекс Карт, летом 2025 года почти миллион туристов из разных стран использовали сервис в Казахстане. За летний период они обращались к картам 5,7 млн раз — от поиска мест и выбора досуга до построения маршрутов и навигации к выбранной локации. В новом городе геопозиция поможет не потерять свою компанию во время прогулки, быстрее найти друг друга в парке или у достопримечательности.

Поделиться своей геопозицией можно со скриншота участка карты, на котором находится пользователь. Также можно нажать на свое местоположение на карте и отправить локацию друзьям или близким — они увидят метку пользователя на своей карте и смогут сразу построить к нему маршрут. Помимо этого, можно нажать на значок своего профиля, зайти в раздел «Геопозиция» и также отправить информацию о своем местоположении или завершить трансляцию. После завершения трансляции метка пользователя пропадет с карты тех, с кем он делился локацией.

Яндекс Карты продолжат развивать семейные сценарии и добавлять новые возможности, которые помогут близким проще находить друг друга и оставаться на связи в городе, поездках и повседневных делах.

Функция доступна авторизованным пользователям в Казахстане в мобильном приложении Яндекс Карт на iOS и Android.