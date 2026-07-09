Казахстанский рынок IT-услуг вырос почти вдвое

Суммарно предприятия сектора оказали услуг на 2,9 трлн тенге.

Казахстанский рынок IT-услуг достиг исторического максимума. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за 2025-й год объем оказанных IT-услуг превысил 2,9 трлн тг — в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год (1,7 трлн тг). За период с 2021-го, когда БНС начало публиковать бюллетени о развитии этого специфичного рынка услуг, финансовый показатель увеличился в 4,6 раза. Такой значительный прирост отражает активное развитие сектора и увеличение спроса на цифровые решения в экономике страны, передает Finprom.kz.

IT-компании смогли обеспечить интенсивный рост, оказывая услуги в первую очередь казахстанским заказчикам, чья доля в общем объеме услуг в прошлом году составила 86,7%. Сумма превысила 2,5 трлн тг, увеличившись на 76,7% по сравнению с 2024-м. Важно: рост наблюдался по услугам, оказанным не только юридическим (на 49,5%), но и физическим (в 6,3 раза) лицам.

Доля IT-услуг, которые были оказаны казахстанскими компаниями иностранным заказчикам, составила 13,3%: 391,6 млрд тг — на 28,9% больше, чем годом ранее.

Ключевую роль в формировании среднереспубликанского результата играют крупнейшие города. Фактически именно Алматы и Астаны представляют собой основу казахстанского рынка IT-услуг. В прошлом году суммарная доля двух столиц составила 92,2%. Алматинские компании оказали услуг на сумму 1,8 трлн тг — почти вдвое (или на 962,3 млрд тг) больше, чем за 2024-й. Именно Южная столица стала главным драйвером роста сектора по итогам прошлого года. В Астане, несмотря на крупные проекты международного уровня, объем IT-услуг оказался в 2 раза меньше, чем в Алматы: 883,8 млрд тг (плюс 45,4% в стоимостном выражении).

Все прочие регионы сильно отстают от крупнейших мегаполисов: ни в одном из них объем оказанных IT-услуг в прошлом году не достиг и 50 млрд тг. Правда, в большинстве (в 16 из 20 регионов) был зафиксирован рост показателя. Например, в Улытауской и Туркестанской областях объем услуг в секторе вырос в 2,8 и в 2,6 раза соответственно, а Мангистауская область продемонстрировала прирост на 67,5%. Отрицательная динамика в прошлом году наблюдалась в Алматинской (минус 30,7%), Северо‑Казахстанской (минус 12,3%), Западно-Казахстанской (минус 2,4%) и Жетысуской (минус 1,1%) областях.

Какие виды IT-услуг позволили так серьезно нарастить емкость рынка? В первую очередь на интенсивное увеличение общего показателя повлияла динамика наращивания объемов услуг в области обработки данных: показатель за год вырос в 10,6 раза в стоимостном выражении, с 53,5 млрд до 566,6 млрд тг. Мощный вклад в прирост в абсолютном выражении внесли и услуги в области разработки и тестирования кода: плюс 120,1 млрд тг. Это самая капиталоемкая категория, за прошлый год объем услуг в ней достиг 762,8 млрд тг. К числу значимых для динамики за 2025 год можно отнести также услуги по сопровождению программного обеспечения, программных продуктов, баз данных, сайтов (плюс 112,3 млрд тг) и другие услуги в области информационных технологий (плюс 212,3 млрд тг).

Ни одно из направлений IT-услуг в прошлом году не стагнировало. Отрицательная динамика наблюдалась в деятельности по предоставлению в пользование data-центров: минус 28,4%. Однако это сокращение могло быть чисто методологическим. В 2024 году услуги по предоставлению в пользование серверных помещений включали в себя и так называемый цифровой майнинг. В 2025-м БНС впервые выделило деятельность по производству криптовалюты в отдельную категорию.

Статистика позволяет проанализировать, какие предприятия применяют анализ больших данных в своей работе. Судя по отчетам БНС, таких компаний в Казахстане в прошлом году стало на 39,4% больше, их количество достигло 4,2 тыс.

Безусловным лидером по количеству предприятий, использующих аналитику на основе Big Data, стала торговля: 1,7 тыс. компаний — на 76,3% больше, чем годом ранее. Столь существенная динамика может быть обусловлена высокой конкуренцией в отрасли и необходимостью оперативно реагировать на изменения потребительского поведения, оптимизировать цепочки поставок и персонализировать предложения. На втором месте по количеству предприятий, внедряющих такие цифровые решения, оказался сектор информации и связи: 456 компаний. Анализ больших данных активно внедряет и строительство: в прошлом году 361 компания в секторе использовала в работе Big Data (плюс 49,2%). Использование аналитики в строительной отрасли помогает управлять сроками реализации проектов, контролировать бюджеты и оценивать рыночные перспективы.

В то же время отдельные сегменты продемонстрировали сокращение количества компаний, применяющих анализ больших данных. Например, в сфере предоставления услуг по обеспечению питанием и напитками число таких предприятий уменьшилось в 6,3 раза, в профессиональной, научной и технической деятельности — на 17%.

В целом эти показатели отражают усиление роли больших данных как инструмента повышения эффективности и снижения рисков в ключевых секторах экономики.