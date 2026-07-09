На дорогах РК тестируют умные камеры

Казахстанские водители заметили необычные конструкций вдоль трасс.

Водители в социальных сетях начали делиться фотографиями конструкций вдоль трасс и задаваться вопросом «Что это такое?». Как пояснили в АО «НК «КазАвтоЖол», речь идет о новой системе видеоаналитики с элементами искусственного интеллекта, которая внедряется в рамках цифровизации дорожной отрасли. Современные камеры помогают круглосуточно отслеживать ситуацию на трассах и быстрее реагировать на возможные инциденты.

Главная особенность системы — автономность. Оборудование может работать даже на удаленных участках дорог, где нет привычной инфраструктуры. Для этого камеры оснащаются солнечными панелями и ветрогенераторами: они получают энергию от солнца и ветра, передают данные и анализируют дорожную обстановку в режиме реального времени.

Искусственный интеллект помогает выявлять потенциально опасные ситуации: появление пешеходов или животных на проезжей части, движение по встречной полосе или задним ходом, нарушения правил парковки. Кроме того, система способна распознавать государственные номера, марку и цвет автомобилей.

Главная цель проекта — повышение безопасности на дорогах. Чем быстрее система фиксирует риск, тем оперативнее дорожные службы получают информацию и могут принять меры.

Пилотный проект стартовал на платном участке «Алматы — Конаев», где проверяется работа оборудования и автономной инфраструктуры. Параллельно ведутся работы на участке «Астана — Темиртау» протяженностью 134 км: там устанавливаются опоры и готовится монтаж камер, солнечных панелей, ветрогенераторов и оборудования для передачи данных. Также подготовительные работы идут на участке «Астана — Щучинск».

В дальнейшем такие устройства станут частью единой интеллектуальной системы мониторинга автомобильных дорог. Она позволит выявлять опасные ситуации, ускорять реагирование служб и в целом повышать безопасность поездок по республиканским трассам.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.