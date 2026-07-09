Подписан указ «О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан»

Он направлен на формирование в стране современной и прозрачной экосистемы цифровых финансовых услуг.

Глава государства подписал указ «О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан». Документ, разработанный Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и Национальным Банком совместно с профильными госорганами и Международным финансовым центром «Астана», закладывает фундамент для системного развития регулируемого рынка, расширения применения инновационных финансовых технологий и повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

Одним из ключевых векторов Указа является модернизация платежной инфраструктуры. В частности, предусмотрена проработка механизмов использования цифровых активов и стейблкоинов для осуществления трансграничных расчетов, что откроет для казахстанского бизнеса дополнительные каналы проведения экспортно-импортных операций.

Параллельно с этим внедряются меры по стимулированию перехода операций с криптоактивами в регулируемое правовое поле. В числе планируемых шагов — создание условий для добровольного раскрытия цифровых активов, ранее находившихся на иностранных нерегулируемых площадках, с их последующим переводом на платформы отечественных провайдеров, а также внедрение налоговых стимулов для физических лиц: доходы от операций с цифровыми активами, совершенных через регулируемую казахстанскую инфраструктуру, планируется освободить от уплаты индивидуального подоходного налога.

Отдельное внимание в документе уделено рациональному использованию энергетических ресурсов. Указ вводит механизм применения попутного нефтяного и природного газа на месторождениях для автономной выработки электроэнергии, которая может быть направлена на нужды цифрового майнинга в случаях, когда эти ресурсы не требуются для обеспечения государственных нужд. Решение направлено на стимулирование региональных инвестиций и эффективное энергопотребление.

Кроме того, указ задает вектор развития токенизированных финансовых инструментов и национальной торговой инфраструктуры, что расширит линейку доступных инвестиционных продуктов. Реализация этих инициатив будет закреплена в специальном плане мероприятий, определяющем сроки и ответственных исполнителей.

Как отмечает заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, подписание документа знаменует новый этап для цифровой индустрии: «Глава государства поставил перед нами четкую задачу: создать максимально благоприятные условия для развития технологического потенциала страны, и этот указ — стратегический фундамент для перехода Казахстана к цифровой экономике нового поколения. Внедряя новые инструменты, формируем правила игры, в которых технологическая смелость соседствует с институциональной надежностью. Сегодня мы создаем среду, где цифровые активы становятся таким же понятным и безопасным инструментом, как и традиционные финансы. Наша цель — сделать Казахстан точкой притяжения глобального капитала и компетенций, обеспечив при этом максимальную прозрачность и защиту каждого участника этого рынка».

По словам вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззата Байтурсынова, указанные меры создают предсказуемые условия для всех участников отрасли — от майнеров до финансовых организаций, — способствуя укреплению позиций Казахстана в качестве регионального центра цифровых финансовых решений. Ожидается, что комплексная реализация Указа позволит расширить возможности для бизнеса и инвесторов при строгом соблюдении принципов защиты интересов граждан и безопасности финансовой системы.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.