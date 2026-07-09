В Казахстане оцифруют школьные медосмотры и дадут доступ родителям

Новые стандарты внедрят уже в текущем году, данные осмотров будут фиксироваться в электронном виде.

В стране запускают новый стандарт школьной медицины. Теперь данные профосмотров будут фиксироваться в электронном виде, что позволит отслеживать здоровье каждого ребенка. Если у ученика найдут нарушения, школьная медсестра поможет составить маршрут к нужным врачам, а родители получат уведомление через цифровые сервисы, передает Курсив.

Новые стандарты внедрят уже в текущем году. В их числе — оцифровка школьных медосмотров, оснащение организаций здравоохранения диагностическим оборудованием и обучение медперсонала.

«Сегодня важно не просто проводить профосмотры, а обеспечить их качество. Нужно будет обучить медработников новым подходам и обеспечить их современными инструментами», — сказала глава департамента охраны здоровья матери и ребенка Магрипа Ембергенова.

Всего планируют обучить свыше 2 тыс. медсестер, которые будут проводить профосмотры школьников по направлениям хирургии, офтальмологии, оториноларингологии и стоматологии.

Кроме того, также будет введен единый алгоритм сопровождения детей, у которых на медосмотре выявили какое-то заболевание. В частности, каждый ребенок после этого получит свой «маршрут наблюдения», а школьная медсестра будет контролировать этот процесс. Родители будут получать информацию о результатах обследования и необходимых дальнейших действиях.

Все это будет проходить в автоматическом формате, так как ведомство планирует создать цифровую систему. Она будет фиксировать результаты профосмотров, отслеживать дальнейшее обследование детей, контролировать выполнение рекомендаций и информировать родителей через цифровые сервисы.

«Здоровье ребенка — это совместная ответственность систем здравоохранения, образования и родителей. Поэтому мы усиливаем межведомственное взаимодействие и создаем единую систему сопровождения школьников», — отметила Ембергенова.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.