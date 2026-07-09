В Астане стартует программа инкубации GovTech Camp

В ней примут участие 40 лучших команд хакатона Decentrathon 5.0.

В Астане прошло официальное открытие 12-недельной программы GovTech Camp. Программа запускается Blockchain & AI Technology Center совместно с inDrive при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК и международного инновационного кластера Astana Hub. Инициатива направлена на решение актуальных задач государственного сектора. Основной этап программы пройдет с 6 июля до середины сентября 2026 года. В ней примут участие 40 лучших команд, отобранных по итогам хакатона Decentrathon 5.0 в направлении inDrive. В течение 12 недель разработчики будут жить в Астане и работать совместно с ведущими отраслевыми экспертами. Участники сфокусируются на создании технологических решений для компании inDrive, университета inVision U, Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, акимата Астаны.

«Сегодня для государства особенно важно не только выявлять сильные команды и перспективные решения, но и создавать условия, в которых эти решения могут быть доработаны до уровня внедрения и масштабирования в государственных органах и организациях. Такой формат позволяет объединить потенциал разработчиков, экспертизу бизнеса и реальные потребности государственного сектора. Это соответствует приоритетам по развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также формирует новую культуру внедрения прикладных инноваций в Казахстане», — подчеркнул Ростислав Коняшкин, первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития.

Вторым ключевым направлением инкубации станет создание технологических решений для экосистемы inDrive и университета inVision U. Команды будут работать над проектами, применимыми в структуре международной компании.

«Decentrathon привлек сильные команды с интересными идеями и рабочими гипотезами. GovTech Camp — логичное продолжение этой работы: 12 недель, реальные заказчики и доступ к среде, которой обычно не хватает вне столицы, чтобы довести решение от прототипа до пилота. Наша цель не только сделать работающий продукт, но еще и помогать командам расти — помочь участникам научиться работать не в вакууме, а с реальными данными и ограничениями и логикой государственных структур и процессов. Мы будем помогать с идеями и направлениями развития продуктов, технической экспертизой, и ценностями культуры справедливых прикладных инновациий. Это инвестиция в людей, а не только в технологии», — отметил CTO inDrive Юрий Мисник.

Отдельное внимание в рамках GovTech Camp будет уделено сопровождению команд. Участники получат доступ к экспертной среде, менторской поддержке, инфраструктуре и возможности доработать свои решения в прямом взаимодействии с потенциальными заказчиками. Такой подход позволит командам не только усилить техническую часть проектов, но и лучше понять требования рынка, государственных органов и крупных организаций к внедрению цифровых продуктов.

Команды получат технические задачи напрямую от представителей компании inDrive и университета inVision U, МИИЦР РК, акимата Астаны, что позволит им включиться в работу уже с первых дней. По итогам программы лучшие проекты представят свои решения на крупнейшем технологическом форуме Центральной Азии — AI & Digital Bridge 2026. Мероприятие направлено на развитие отечественных цифровых технологий, переход от краткосрочных проектных соревнований к созданию устойчивых технологических продуктов и усиление IT-сообщества Казахстана.