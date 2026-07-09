Жаслан Мадиев вошел в состав Глобальной комиссии AI for Good при МСЭ ООН

Комиссия создана под эгидой ITU и объединяет более 40 руководителей государств, международных организаций и крупнейших мировых технологических компаний.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев по приглашению Международного союза электросвязи вошел в число основателей AI for Good Global Commission, новой глобальной комиссии высокого уровня, которая объединяет мировых лидеров для формирования практических подходов к развитию искусственного интеллекта.

Комиссия создана под эгидой ITU и объединяет более 40 руководителей государств, международных организаций и крупнейших мировых технологических компаний. Ее сопредседателями стали Президент Руанды Поль Кагаме и основатель и генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, заместителем председателя — генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин.

В состав комиссии также вошли Президент Эстонии Алар Карис, Президент Исландии Халла Томасдоттир, генеральный директор Microsoft Брэд Смит, основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, генеральный директор Amazon Энди Джесси, генеральный директор Google Research & Society Джеймс Маника, генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон, генеральный директор Accenture Джули Свит, генеральный директор Anthropic Джек Кларк, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, генеральный директор WTO Нгози Оконджо-Ивеала и другие мировые лидеры.

8 июля в рамках саммита AI for Good Global Summit в Женеве состоялось первое заседание комиссии, на котором участники обсудили ключевые направления международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, развитие доверенного ИИ, сокращение цифрового неравенства и расширение доступа к современным технологиям.

Участие Казахстана в работе комиссии подтверждает растущую роль страны в формировании международной повестки в сфере искусственного интеллекта. Комиссия станет площадкой для выработки практических решений по развитию доверенного искусственного интеллекта, сокращению цифрового неравенства и расширению доступа стран к современным технологиям.

Отмечается, что включение Жаслана Мадиева в состав AI for Good Global Commission стало признанием вклада Казахстана в развитие международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации.