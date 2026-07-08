Как в Казахстане регулируется использование дронов?

Рынок беспилотных летательных аппаратов в РК переходит в фазу жесткого нормативного регулирования.

Авиационная администрация Казахстана напомнила о действующих требованиях к учету, маркировке и эксплуатации гражданских дронов. В условиях стремительного роста использования квадрокоптеров как в коммерческом секторе, так и среди физических лиц, соблюдение процедур становится ключевым условием легального присутствия в воздушном пространстве.

Обязательный учет и верификация

Согласно регламенту уполномоченного органа, процедуру государственной регистрации в обязательном порядке должны проходить две категории беспилотников. Во-первых, это устройства, чья максимальная взлетная масса превышает двести пятьдесят граммов. Во-вторых, под учет попадают абсолютно любые дроны, оснащенные видеокамерами или иным оптико-электронным оборудованием для сбора персональных данных, вне зависимости от их веса. Таким образом, даже компактные FPV-дроны и потребительские гаджеты для съемок подлежат регистрации.

Процесс состоит из нескольких этапов и переведен в цифровой формат. На первом шаге владелец направляет декларацию установленной формы в АО «Авиационная администрация Казахстана» через государственную платформу eOtinish. Выбор формы напрямую зависит от весовых характеристик оборудования.

После успешного приема декларации пользователь формирует заявление на портале eLicense, верифицируя данные с помощью электронно-цифровой подписи. К пакету документов для устройств весом более двухсот пятидесяти граммов необходимо приложить нотариально заверенные документы, подтверждающие право собственности или договор аренды, а также свидетельство об исключении из реестра другой страны, если беспилотник ранее импортировался и регистрировался за рубежом.

Срок рассмотрения заявки составляет до десяти рабочих дней. По итогам процедуры владельцу выдается официальное свидетельство о постановке на учет на пять лет (либо на период действия договора аренды).

Техническая маркировка и требования к идентификации

Получение свидетельства накладывает на собственника обязанность по физическому нанесению уникального бортового номера на корпус дрона до совершения первого вылета. Правила регламентируют четкую схему размещения идентификаторов, требования к которым зависят от габаритов беспилотника:

— Для аппаратов весом до полутора килограммов бортовой номер должен быть продублирован в трех местах.

— Для более тяжелых моделей, чей вес превышает полтора килограмма, код наносится в пяти местах.

Маркировка должна оставаться хорошо читаемой и выполняться из материалов, устойчивых к воздействию влаги и механическому износу в процессе эксплуатации.

Эксплуатационные ограничения и бесполетные зоны

Регистрация беспилотника не означает автоматического права на свободные полеты. Действующее законодательство разграничивает стандартное использование и выполнение сложных авиационных работ.

Для запуска дрона над густонаселенными районами, проведения специализированного мониторинга, картографии или съемок в черте городов оператору потребуется оформление дополнительных разрешительных документов. К ним относятся официальные разрешения на выполнение авиационных работ, согласования с местными исполнительными органами и службами аэронавигации, а в ряде случаев — наличие полноценного сертификата оператора БАС соответствующей категории.

Кроме того, в Казахстане действует постоянный запрет на полеты в границах так называемых бесполетных зон (No-Fly Zones), включающих стратегические и режимные объекты, военную инфраструктуру и районы аэропортов. Нарушение правил использования воздушного пространства, эксплуатация незарегистрированных беспилотников или полеты без согласования влекут за собой крупные административные штрафы и конфискацию оборудования. Контроль над соблюдением нормативных параметров в регионах осуществляют как подразделения ААК, так и органы внутренних дел.