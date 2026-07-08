ИИ будет проверять бюджетные расходы в Казахстане

Токаев поручил внедрить искусственный интеллект для аудита казахстанских чиновников.

На прошедшей в Акорде встрече Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. Президент распорядился кардинально обновить систему государственного аудита за счет внедрения продвинутых ИТ-решений и технологий ИИ. Использование нейросетей должно автоматизировать контроль над госслужащими и расходованием бюджетных средств, переведя надзорные процессы на рельсы современных концепций управления на основе данных.

Нарушения на миллиарды

За первые шесть месяцев текущего года ВАП провела 13 крупных государственных аудитов, охвачен объем финансовых средств на общую сумму в 5,8 трлн тенге. В ходе этих инспекций были выявлены нарушения в местных исполнительных органах целого ряда регионов, а также на крупнейших объектах квазигосударственного и государственного секторов. В фокусе внимания аудиторов оказались Казпочта, Фонд проблемных кредитов, Аграрная корпорация, Актауский морской порт, а также объекты инфраструктуры системы здравоохранения. Финансовый эффект от работы ведомства оказался весьма ощутимым — в государственный бюджет возвращено 128 миллиардов тенге. Правительству и проверяемым организациям направили 35 рекомендаций и более 400 пунктов обязательных предписаний.

Влияние Высшей аудиторской палаты на нормативно-правовую среду и управления финансами также усиливается. На основе инициатив ведомства законодательно введен запрет на корректировку бюджета в четвертом квартале, утверждены новые правила макропрогнозирования и существенно усилен сквозной казначейский контроль. Это позволяет минимизировать риски неэффективного освоения средств в конце отчетных периодов.

Цифровизация и новые проверки

Во второй половине года ВАП планирует завершить еще 20 проверок, причем четыре из них проведут по прямому распоряжению Президента. Кроме того, аудиторы будут контролировать механизмы поддержки отечественных фармацевтических производителей, газовую отрасль, инвестиционную сферу, деятельность компаний Жасыл Даму и КазАвтоЖол, а также реализацию нацпроектов, включая инфраструктурную программу «Ауыл — Ел бесігі». Проверки ожидают Шымкент, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области.

Совместно с национальным курултаем запланирована комплексная оценка проекта республиканского бюджета на три предстоящих года.

Переход от классических ретроспективных проверок к предиктивному анализу на базе нейросетей — логичный шаг в рамках цифровизации госаппарата. Интеграция алгоритмов машинного обучения позволит выявлять аномалии в закупках, транзакциях и проектной документации, фактически исключая человеческий фактор и предотвращая нарушения еще на стадии планирования.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.