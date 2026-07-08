Как казахстанцам узнать о пенсионных средствах онлайн: инструкция

На eGov можно проверить сведения о поступлении и движении пенсионных накоплений без посещения отделений.

Получить информацию о поступлении и движении пенсионных накоплений Единого накопительного пенсионного фонда можно через портал eGov и мобильное приложение eGov Mobile. Об этом казахстанцам напомнили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии», передает Zakon.kz.

Сервис позволяет проверить сведения о поступлении и движении пенсионных накоплений без посещения отделений. Доступно два вида услуг: информация о состоянии пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода и справка о пенсионных отчислениях без учета инвестиционного дохода.

В мобильном приложении eGov Mobile услуга доступна в разделе «Льготы, пособия и пенсии» — «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика Единого накопительного пенсионного фонда (с учетом инвестиционного дохода)». Для получения услуги заполните необходимые поля и подпишите запрос одним из доступных способов — с помощью ЭЦП, QR-кода или логина и пароля. Результат будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».

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