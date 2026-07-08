Студенты разработали более 440 ИИ-проектов в Казахстане

Одним из ключевых результатов реализации AI-Sana стало появление в университетах Казахстана сотен прикладных проектов в области искусственного интеллекта.

На первом этапе программы AI-Sana основное внимание уделялось формированию ИИ-компетенций и подготовке кадров, а сегодня студенты уже создают собственные цифровые решения для реальных отраслевых задач. В рамках второго этапа программы обучение проходит более 87 000 студентов и более 1 500 кураторов из 105 вузов страны. За этот период участниками программы разработано уже 442 ИИ-решения, ориентированных на решение прикладных задач национальных компаний и приоритетных отраслей экономики. Они охватывают широкий спектр направлений — от образования и науки до здравоохранения, сельского хозяйства, финансов и промышленности.

Наибольшее количество проектов реализуется в сфере образования — сегодня создано 188 решений, направленных на повышение качества обучения, персонализацию образовательного процесса и автоматизацию административных процедур. Такой показатель свидетельствует о том, что университеты становятся не только центрами подготовки специалистов, но и площадками для разработки собственных технологических продуктов.

Среди наиболее успешных проектов уже есть решения, которые используются на практике и демонстрируют высокую востребованность. Одним из таких примеров является AI-Talapker Национального центра тестирования — AI-чат-бот для консультирования по вопросам ЕНТ и поступления в вузы. Система уже обработала более 69 тысяч обращений пользователей, значительно сократив нагрузку на специалистов и повысив доступность информации для абитуриентов.

Еще одним примером является система AI-прокторинга Satbayev University, обеспечивающая контроль прозрачности и академической честности во время онлайн-тестирования. Разработка уже вышла за пределы Казахстана и используется зарубежными организациями, а общее количество пользователей превысило 180 тысяч человек.

В AlmaU развивается платформа OquLabs, которая позволяет автоматизировать проверку заданий, отслеживать прогресс обучающихся и анализировать результаты образовательного процесса. Решение уже внедрено в ряде организаций среднего образования.

Следующим этапом развития университетских ИИ-проектов становится создание мультиагентных платформ, в рамках которых различные интеллектуальные системы взаимодействуют между собой и автоматизируют отдельные процессы учебного заведения. Так, в Карагандинском индустриальном университете реализуется платформа Smart Bots, объединяющая ИИ-агентов для сопровождения студентов и абитуриентов, а также поддержки академических и административных процессов.

В Костанайском региональном университете развивается платформа AI-Mektep, включающая инструменты интеллектуальной аналитики, генерации контента и персонализированного обучения.

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова внедряет платформу Auezov AI First, которая объединяет сервисы распознавания студентов, цифрового документооборота и интеллектуальных помощников.

Отдельное направление связано с применением искусственного интеллекта https://profit.kz/tags/ai/ в научной деятельности. В Казахском национальном университете им. аль-Фараби ведется разработка системы автоматизированной проверки заявок на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по формальным критериям. Решение позволит существенно ускорить обработку документов и повысить эффективность научного администрирования. Кроме того, создается AI-помощник для членов Национального научного совета, который сможет анализировать данные о проектах, ученых и научных публикациях для поддержки принятия экспертных решений.

Большинство подобных разработок создается непосредственно студентами в рамках программы AI-Sana. Таким образом, участники проекта не только осваивают современные технологии искусственного интеллекта, но и получают опыт решения реальных задач экономики, образования и науки.

Первые результаты программы показывают, что в университетах Казахстана формируется новая культура технологического предпринимательства и инноваций. Студенты становятся авторами собственных цифровых продуктов, а вузы — центрами разработки востребованных ИИ-решений.

В дальнейшем лучшие проекты смогут пройти акселерационные программы, привлечь инвестиции и выйти на рынок в качестве самостоятельных технологических продуктов. AI-Sana последовательно формирует национальную экосистему искусственного интеллекта и создает условия для подготовки специалистов, которые будут определять технологическое развитие Казахстана в ближайшие годы.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.