Система маркировки выявила более 25 тысяч случаев перепродажи бесплатных лекарств

Сегодня система маркировки автоматически фиксирует подобные случаи и оперативно направляет информацию для реагирования уполномоченным органам.

За два года система цифровой маркировки позволила впервые достоверно оценить реальные объемы обращения лекарственных средств. На сегодняшний день промаркировано около 1 миллиарда единиц лекарственных препаратов. Из них порядка 604 миллионов единиц составляют импортные лекарственные средства, а 400 миллионов единиц приходится на продукцию отечественных производителей. При этом более 457 миллионов упаковок уже выведено из оборота и реализовано конечным потребителям.

Одним из наиболее значимых результатов внедрения маркировки стало автоматическое выявление подозрительных операций. Система зафиксировала более 25 тысячи случаев перепродажи в аптеках лекарств, предназначенных для бесплатного лекарственного обеспечения. Ранее такие нарушения, как повторная продажа уже реализованных препаратов, подмена упаковок или незаконное изменение сроков годности, выявлялись преимущественно в ходе контрольных проверок. Сегодня система маркировки автоматически фиксирует подобные случаи и оперативно направляет информацию для реагирования уполномоченным органам.

Фактически Министерство здравоохранения получило инструмент непрерывного онлайн-мониторинга фармацевтического рынка страны. Регулятор располагает актуальными данными о количестве участников оборота лекарственных средств.

Система позволяет видеть реальные объемы импорта и отечественного производства без необходимости опираться на экспертные оценки, отслеживать движение каждой упаковки и автоматически выявлять аномальные или потенциально рискованные операции еще до поступления жалоб со стороны граждан. Уникальный код Data Matrix на каждой упаковке делает производство и сбыт контрафактной продукции технологически значительно более сложным. Любая попытка ввести в оборот незарегистрированный препарат или фальсификат фиксируется системой уже при первой попытке реализации.

Цифровая маркировка лекарственных средств стала одним из ключевых элементов цифровой трансформации системы здравоохранения Казахстана, обеспечив прозрачность рынка, повышение безопасности пациентов и усиление контроля за качеством лекарственного обеспечения населения.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.