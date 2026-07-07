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    Минздрав: два года маркировки лекарственных средств обеспечили прозрачность рынка в реальном режиме

    С 1 июля 2024 года каждая упаковка лекарственного средства, поступающая в обращение на территории Казахстана, маркируется уникальным кодом Data Matrix.

    7 июля 2026 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество

    Министерство здравоохранения РК подвело итоги двух лет работы системы обязательной цифровой маркировки лекарственных средств. За это время маркировка охватила все ключевые звенья фармацевтического рынка, обеспечила прозрачность движения лекарств и позволила государству в режиме реального времени контролировать оборот препаратов по всей стране.

    До внедрения обязательной маркировки фармацевтический рынок оставался уязвимым для нелегального оборота продукции. Наличие теневого сегмента создавало риски для пациентов и приводило к потерям бюджетных поступлений.

    С 1 июля 2024 года каждая упаковка лекарственного средства, поступающая в обращение на территории Казахстана, маркируется уникальным кодом Data Matrix. Это позволило обеспечить прослеживаемость препарата на всех этапах — от производства или импорта до продажи конечному потребителю. В результате внедрения цифровой маркировки дополнительные поступления в бюджет превысили 20 млрд тенге.

    Система также позволила получить полную и достоверную картину фармацевтического рынка страны. Сегодня в системе зарегистрированы 135 отечественных производителей лекарственных средств и 237 иностранных производителей. В обороте участвуют 357 импортеров, 765 оптовых реализаторов, 5 123 аптечные организации, 4 785 медицинских организаций и 1 823 поставщика в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Благодаря цифровой маркировке данные о каждом участнике рынка доступны регулятору в режиме реального времени и исключают расхождения, характерные для традиционных методов учета.

    За два года работы система позволила впервые достоверно оценить реальные объемы обращения лекарственных средств. На сегодняшний день промаркировано около 1 миллиарда единиц лекарственных препаратов.

    Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.

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