Минздрав: два года маркировки лекарственных средств обеспечили прозрачность рынка в реальном режиме

С 1 июля 2024 года каждая упаковка лекарственного средства, поступающая в обращение на территории Казахстана, маркируется уникальным кодом Data Matrix.

Министерство здравоохранения РК подвело итоги двух лет работы системы обязательной цифровой маркировки лекарственных средств. За это время маркировка охватила все ключевые звенья фармацевтического рынка, обеспечила прозрачность движения лекарств и позволила государству в режиме реального времени контролировать оборот препаратов по всей стране.

До внедрения обязательной маркировки фармацевтический рынок оставался уязвимым для нелегального оборота продукции. Наличие теневого сегмента создавало риски для пациентов и приводило к потерям бюджетных поступлений.

С 1 июля 2024 года каждая упаковка лекарственного средства, поступающая в обращение на территории Казахстана, маркируется уникальным кодом Data Matrix. Это позволило обеспечить прослеживаемость препарата на всех этапах — от производства или импорта до продажи конечному потребителю. В результате внедрения цифровой маркировки дополнительные поступления в бюджет превысили 20 млрд тенге.

Система также позволила получить полную и достоверную картину фармацевтического рынка страны. Сегодня в системе зарегистрированы 135 отечественных производителей лекарственных средств и 237 иностранных производителей. В обороте участвуют 357 импортеров, 765 оптовых реализаторов, 5 123 аптечные организации, 4 785 медицинских организаций и 1 823 поставщика в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Благодаря цифровой маркировке данные о каждом участнике рынка доступны регулятору в режиме реального времени и исключают расхождения, характерные для традиционных методов учета.

За два года работы система позволила впервые достоверно оценить реальные объемы обращения лекарственных средств. На сегодняшний день промаркировано около 1 миллиарда единиц лекарственных препаратов.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.