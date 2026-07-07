Қазақстан әлемдік деңгейдегі жасанды интеллект кластерін құруды жоспарлап отыр
Ол инвестициялар, таланттар мен технологиялық компаниялар үшін тартымды орталыққа айналады, сондай-ақ мемлекет, ғылым және бизнес үшін қажетті инфрақұрылымды қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің аясында ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, халықаралық Citi корпорациясы және Freedom Holding Corp арасында ауқымды жасанды интеллект кластерін бірлесіп салу туралы өзара түсіністік туралы үшжақты меморандумға қол қойылды.
ҚР премьер-министрінің орынбасары — жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев серіктестіктің маңыздылығына тоқталып, республиканың жаңа үлгідегі экономикаға көшіп жатқанын атап өтті: «Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша біз Қазақстанда жасанды интеллектті дамытуға мүмкіндік беретін инфрақұрылым құрудамыз. Бүгінде технологияны тұтынушы болу жеткіліксіз, өзіндік есептеу қуатына және AI-шешімдерді әзірлеуге арналған жағдайларға ие болу маңызды. Citi және Freedom Holding Corp компанияларымен меморандумға қол қою — әлемдік деңгейдегі AI-кластерін құру жобасын жүзеге асыру жолындағы тағы бір қадам. Ол инвестициялар, таланттар мен технологиялық компаниялар үшін тартымды орталыққа айналады, сондай-ақ мемлекет, ғылым және бизнес үшін қажетті инфрақұрылымды қамтамасыз етеді».
Citi-дің мемлекеттік сектормен жұмыс жөніндегі жаһандық басшысы Стефани фон Фридебург бастаманың республиканың ұзақ мерзімді дамуы үшін маңыздылығын атап өтті: «Бұл Меморандум Қазақстанның цифрлық трансформациясының өршіл күн тәртібін және озық жасанды интеллект инфрақұрылымын дамытуды қолдауға деген ортақ ұмтылысымызды көрсетеді. Осы ынтымақтастық арқылы біз мемлекеттік институттарға, бизнеске және зерттеушілерге қызмет ете алатын әлемдік деңгейдегі ИИ-кластері мен есептеу қуаттарын құруға ықпал ететін инновациялық қаржыландыру тәсілдерін бағалауға тырысамыз. Біз Қазақстанның позициясын нығайту үшін өзіміздің жаһандық тәжірибеміз бен халықаралық капиталға қолжетімділікті пайдалана аламыз».
Freedom Holding Corp. Бас директоры Тимур Турлов компанияның жобаны практикалық іске асыруға дайындығын растады: «Бүгінгі оқиға — Мемлекет басшысының цифрландыру және жасанды интеллектті дамыту саласында жүргізіп отырған ауқымды саясатының тәжірибелік көрінісі. Технологиялық егемендікке ұмтылу және Қазақстанды цифрлық державаға айналдыру курсы ең жоғары деңгейде белгіленді, ал біз қол қойып отырған меморандум — осы бағыттағы нақты қадам. Freedom Holding Corp. компаниясының NVIDIA және OpenAI сияқты жетекші әлемдік технологиялық компаниялармен ынтымақтастықта нақты тәжірибесі бар және біз бұл сараптаманы жобаны табысты жүзеге асыру үшін қолдануға ниеттіміз».
Ынтымақтастықтың басты міндеті — озық GPU-технологияларымен жабдықталған жасанды интеллект кластерін құру, сондай-ақ мемлекеттік сектор, ғылым және бизнес үшін негізгі орталыққа айналатын деректерді өңдеу орталығын салу болмақ.
Сонымен қатар, келісім Қазақстанның жаһандық қаржы жүйесіндегі позициясын нығайтатын цифрлық активтер экожүйесін қалыптастыруды көздейді.
Тараптар цифрлық банкинг және трансшекаралық есеп айырысу саласындағы ынтымақтастықты дамытуға, қаржылық құралдарды нарықтың барлық қатысушысы үшін қолжетімді және ашық ететін блокчейн-шешімдерді енгізуге ниетті екендерін атап өтті