Казахстан планирует создать кластер искусственного интеллекта мирового уровня

Он станет точкой притяжения для инвестиций, талантов и технологических компаний, а также обеспечит необходимую инфраструктуру для государства, науки и бизнеса.

На полях Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК, международной корпорацией Citi и Freedom Holding Corp о совместном строительстве масштабного кластера искусственного интеллекта.

Заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, комментируя значимость партнерства, подчеркнул, что республика переходит к экономике нового типа: «По поручению Главы государства мы создаем в Казахстане инфраструктуру, которая позволит развивать искусственный интеллект внутри страны. Сегодня недостаточно быть потребителем технологий, важно иметь собственные вычислительные мощности и условия для разработки AI-решений. Подписание меморандума с Citi и Freedom Holding Corp - это еще один шаг к реализации проекта по созданию AI-кластера мирового уровня. Он станет точкой притяжения для инвестиций, талантов и технологических компаний, а также обеспечит необходимую инфраструктуру для государства, науки и бизнеса».

Стефани фон Фридебург - глобальный руководитель по работе с государственным сектором, Citi отметила значимость инициативы для долгосрочного развития республики: «Этот Меморандум отражает наше общее стремление поддержать амбициозную повестку цифровой трансформации Казахстана и развитие передовой инфраструктуры искусственного интеллекта. Через это сотрудничество мы стремимся оценить инновационные подходы к финансированию, которые могут способствовать созданию ИИ-кластера мирового уровня и вычислительных мощностей, способных служить государственным институтам, бизнесу и исследователям. Мы можем использовать наш глобальный опыт и доступ к международному капиталу для укрепления позиций Казахстана».

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов подтвердил готовность компании к практической реализации проекта: Сегодняшнее событие - это практическая реализация масштабной политики, которую проводит Президент нашей страны в области цифровизации и развития искусственного интеллекта. Курс на технологический суверенитет и превращение Казахстана в цифровую державу задан на самом высоком уровне, а меморандум, который мы подписываем, - конкретный шаг в этом направлении. Freedom Holding Corp. обладает реальным опытом сотрудничества с ведущими мировыми технологическими компаниями, включая NVIDIA и OpenAI, и мы намерены применить эту экспертизу для успешной реализации проекта».

Ключевой задачей сотрудничества станет создание кластера искусственного интеллекта, оснащенного передовыми GPU-технологиями, а также строительство центра обработки данных, который станет «мозговым центром» для госсектора, науки и бизнеса.

Кроме того, соглашение предусматривает формирование экосистемы цифровых активов, что укрепит позиции Казахстана в глобальной финансовой системе

Стороны отметили намеренность развивать сотрудничество в области цифрового банкинга и трансграничных расчетов, внедряя блокчейн-решения, которые сделают финансовые инструменты более доступными и прозрачными для всех участников рынка.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.