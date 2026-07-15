Elcore стал авторизованным реселлером Anthropic

Модели Claude теперь доступны через Amazon Bedrock.

Elcore официально объявил о получении статуса авторизованного реселлера Anthropic. Теперь компания предлагает своим клиентам передовые модели Claude через платформу Amazon Bedrock и не только. Для региона Центральной Азии Elcore вошла в число немногих партнеров, обладающих подобным статусом. Получение статуса реселлера подтверждает право компании продавать и внедрять Claude — одну из самых востребованных систем генеративного ИИ в мире. Благодаря сервису Amazon Bedrock, заказчики получают прямой, надежный и полностью управляемый доступ к технологиям Anthropic, что гарантирует стабильность и масштабируемость решений.

«Мы гордимся доверием Anthropic. Модели Claude сегодня считаются одними из самых безопасных и этичных благодаря архитектуре Constitutional AI. Для наших заказчиков — это возможность внедрять искусственный интеллект промышленного уровня с полной уверенностью в защите данных и высоком качестве результата, что является важным этапом для бизнеса на пути к инновациям», — отметил Дмитрий Власевич, Team Lead Cloud Elcore.

Варианты взаимодействия, доступные через Elcore:

1. Через Amazon Bedrock (формат API-платформы):

— Прямой доступ к актуальным версиям моделей Anthropic

— Модель оплаты Pay-as-you-go (без фиксированных обязательств)

— Гибкая интеграция Claude с другими решениями внутри единой экосистемы Amazon Bedrock

2. Через AWS Marketplace (готовый SaaS-продукт):

— Готовое решение для быстрого развертывания в корпоративной среде

— Экономически выгодное использование ИИ-технологий в масштабах всей организации

— Минимальная годовая подписка (от 20 пользователей)

3. Через AWS Claude Platform (напрямую от Anthropic):

— Прямой доступ к моделям и гибкий API

— Credit-based pricing

— Доступ к расширенному функционалу, включая инструменты Artifacts и возможности Extended Thinking для решения сложных аналитических задач

Ключевые преимущества для бизнеса:

— Оплата согласно счетам в локальной валюте

— Техническая экспертиза, помощь в интеграции, кастомизации и обучении сотрудников заказчика

— Полное соответствие корпоративным требованиям защиты информации

Это партнерство открывает для бизнеса новые горизонты в автоматизации сложных процессов, создании интеллектуальных ассистентов и глубоком анализе данных, избавляя их от необходимости самостоятельно решать вопросы сложного лицензирования и инфраструктуры.

Elcore продолжает расширять портфель облачных и ИИ-решений, помогая компаниям внедрять самые современные технологии быстро, безопасно и с максимальным эффектом для бизнеса. Запросить условия сотрудничества.