Статус Service Provider Aggregator — это высокий уровень партнерства, требующий исключительной компетенции.

В этом году Elcore получил стратегический статус, подписав контракт уровня Nutanix SP Aggregator. Статус агрегатора официально закрепляет за компанией роль ключевого узла в экосистеме вендора.

Статус Service Provider Aggregator — это высокий уровень партнерства, требующий исключительной компетенции. Elcore стал первым агрегатором Nutanix в регионе Центральной Азии. Такое признание со стороны вендора подтверждает техническую компетентность команды и высокую операционную зрелость компании, способной эффективно масштабировать сервисную модель.

Что дает статус SP Aggregator рынку и партнерам?

В основе программы Nutanix Elevate Service Provider Partner (NSP) лежит модель потребления (consumption-based), при которой лицензирование программного обеспечения напрямую привязано к объему фактически используемых ресурсов.

Для сервис-провайдеров это открывает доступ к созданию востребованных услуг, таких как IaaS, PaaS, DRaaS и VDI-as-a-Service, используя все технологические преимущества платформы Nutanix.

Основные возможности программы включают:

— Гибкая модель Pay-as-you-go: лицензионные платежи в пользу вендора привязаны непосредственно к доходам, которые провайдер получает от своих конечных клиентов.

— Экономическая эффективность: расходы на лицензии согласуются с реальным денежным потоком (cash flow). Переход на платформу Nutanix позволяет снизить совокупную стоимость владения (TCO) до 35%, а операционные затраты в трехлетней перспективе — на 42% по сравнению с традиционными решениями.

— Масштабирование без капитальных затрат: сервис-провайдеры могут наращивать мощности без крупных upfront-инвестиций. Управление уровнями лицензий полностью прозрачно и отслеживается в реальном времени через инструменты Nutanix Pulse и специализированный биллинговый портал.

— Единый портфель решений: в рамках общего прайс-листа (rate card) партнерам доступны продукты для облачной инфраструктуры (NCI), управления (NCM), баз данных (NDB) и унифицированного хранения (NUS).

«Для нас статус агрегатора стал логичным результатом долгой и слаженной работы. Мы гордимся тем, что подтвердили свою экспертизу на глобальном уровне. Теперь наша цель — помощь партнерам в построении прибыльного, гибого и инновационного облачного бизнеса», — отметила Екатерина Щербакова, Team Lead Nutanix SP.

Новые возможности для рынка

Elcore приглашает сервис-провайдеров к сотрудничеству. Объединяя усилия, мы создаем в регионе современную облачную экосистему, которая поможет компаниям оптимизировать расходы и предлагать клиентам сервисы принципиально нового уровня. Заполнить форму.