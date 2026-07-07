Казахстан инициирует создание Центра цифровых решений ЭСКАТО

Площадка должна стать эффективной «песочницей» для тестирования и масштабирования передовых цифровых решений.

В рамках «Цифровой недели» в Женеве заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев выступил на пленарном заседании высокого уровня «Использование преимуществ искусственного интеллекта в интересах всех на основе инклюзивных и взаимно совместимых подходов». В своем обращении подчеркнул приверженность Казахстана реформам ООН и представил национальный опыт построения «цифровой нации».

Жаслан Мадиев отметил, что по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан стремится перейти от модели электронного правительства к статусу AI-native nation, где технологии ИИ глубоко интегрированы во все уровни госуправления и экономики. На текущий момент республика занимает 24-е место в Индексе развития электронного правительства ООН, при этом 92% государственных услуг оцифровано, а законодательная база, включающая Цифровой кодекс и Закон об ИИ, гарантирует защиту цифровых прав граждан.

Ключевым предложением Казахстана в ходе диалога стала инициатива по усилению регионального взаимодействия. В апреле текущего года ЭСКАТО ООН поддержала создание в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития. В рамках своего выступления Жаслан Мадиев официально пригласил государства-члены ООН к сотрудничеству, предложив направлять национальных экспертов для работы на базе Центра. По мнению казахстанской стороны, эта площадка станет эффективной «песочницей» для тестирования и масштабирования передовых цифровых решений, что в синергии с Региональным центром ООН по ЦУР для Центральной Азии создаст мощный инструмент для реализации Повестки дня ООН до 2030 года.

В качестве стратегических приоритетов страны Жаслан Мадиев обозначил три направления: институциональное развитие через Совет по ИИ под председательством Президента Казахстана, расширение инфраструктуры (включая создание Data Center Valley мощностью 1 ГВт и завершение Транскаспийского оптоволоконного коридора) и развитие человеческого капитала через образовательные программы AI-Sana и деятельность международного центра Alem.ai.

«Для Казахстана инклюзивное управление ИИ означает практическую интероперабельность. Мы открыты к сотрудничеству, готовы делиться опытом, запускать совместные пилотные проекты и развивать совместимые подходы к регулированию технологий», — подчеркнул Жаслан Мадиев, добавив, что главная цель страны — обеспечить измеримый вклад искусственного интеллекта в устойчивое экономическое развитие и повышение благосостояния граждан.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.