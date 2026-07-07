В Алматы внедрена электронная очередь при установлении инвалидности

Министерством труда и социальной защиты населения РК в рамках цифровизации социально-трудовой сферы проводятся работы по совершенствованию оказания государственных услуг.

В городе Алматы запущен пилотный проект по внедрению электронной очереди при очном установлении инвалидности. Внедрение электронной очереди позволит услугополучателю заранее планировать свой визит на медико-социальную экспертизу, выбирая удобную дату и время. Услугой уже воспользовалось более 450 граждан.

Электронная запись проводится через портал социальных услуг Aleumet.egov.kz. Процедура записи максимально упрощена. Пользователь заходит на портал социальных услуг и авторизуется с помощью электронно-цифровой подписи, в личном кабинете выбирает услугу «Запись на освидетельствование», свободную дату и время. Система автоматически определяет отдел медико-социальной экспертизы по территориальной расположенности. После успешного бронирования даты и времени освидетельствования на номер телефона услугополучателя поступает SMS-уведомление. В сообщении указываются дата проведения, время, адрес отдела медико-социальной экспертизы и номер талона. За три дня до визита система направит повторное SMS-напоминание. При необходимости предусмотрена возможность отмены брони через Личный кабинет. В случае неявки в назначенное время бронь аннулируется автоматически, о чем также придет уведомление.

Отмечается, что такие современные цифровые решения делают государственные услуги удобнее и доступнее для каждого человека.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.