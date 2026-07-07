Единый QR запустят в Казахстане с 19 июля

Национальный Банк провел встречу с банками по вопросам развития платежной инфраструктуры и цифровых финансовых активов.

Национальный Банк Казахстана совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка провел в Алматы встречу с руководителями банков второго уровня и Ассоциации финансистов Казахстана. В ходе мероприятия стороны рассмотрели статус участия банков второго уровня в Межбанковской системе мобильных платежей, а также дальнейшие шаги по внедрению сервисов мобильных переводов и QR-платежей. Было принято решение о начале поэтапного масштабирования единого QR с 7 июля т. г. и его полноценного запуска 19 июля 2026 года.

Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия банков второго уровня с субъектами рынка цифровых активов, использования цифрового теңге, а также совершенствования подходов к порядку предоставления банкам доступа к государственным информационным сервисам.

По итогам встречи участники обменялись мнениями по рассмотренным вопросам и отметили готовность продолжить совместную работу по их дальнейшей реализации.