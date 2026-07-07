Олжас Бектенов принял участие в промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Главы делегаций стран осмотрели разработки в сфере машиностроения, металлургии, промышленного оборудования, инновационных производственных решений и современных технологий.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов принял участие в сессии «Индустрия 360: производство без границ», состоявшейся на полях XVI Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. В пленарной сессии также приняли участие председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси — Александр Турчин, Кыргызстана — Адылбек Касымалиев, представители правительств Индонезии, Ирана, Туркменистана, Мьянмы, Сейшельских Островов, Таджикистана, Узбекистана, ОАЭ, Вьетнама, Венесуэлы и др.

«Казахстан под руководством Президента вступил в новый этап прогрессивного развития. Конституция, принятая на общенациональном референдуме, закрепила масштабные политические и институциональные реформы. Мы последовательно продолжаем курс на развитие справедливого и прогрессивного Казахстана, основанного на открытости и конструктивном партнерстве со всеми странами. Вопросы развития человеческого капитала, науки и инноваций являются основополагающими принципами деятельности государства. Такой подход создает благоприятные условия для укрепления доверия инвесторов, модернизации экономики и расширения международного сотрудничества», — подчеркнул премьер-министр.

Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в сферах глубокой переработки сырья, создания современных материалов и развития наукоемких производств. Инвесторам доступны меры государственной поддержки, налоговые и таможенные преференции, специальный визовый режим Altyn Visa и сопровождение проектов по принципу «одного окна». Приоритетными направлениями для инвестиций остаются машиностроение, металлургия, нефтегазохимия, химическая отрасль, производство современных строительных материалов и продукции высоких переделов.

Внимание было уделено цифровой трансформации промышленности. Казахстан последовательно внедряет интеллектуальные системы анализа данных, сквозные технологии связи, облачные платформы и программные решения нового поколения в производственный контур. В обрабатывающем секторе доля предприятий, использующих цифровые инструменты, выросла с 13% в 2022 году до 21% в 2025 году, а число производств, применяющих промышленный интернет вещей, достигло 7 тыс.

В ходе выставки главы делегаций стран осмотрели разработки в сфере машиностроения, металлургии, промышленного оборудования, инновационных производственных решений и современных технологий. В казахстанском павильоне были представлены разработки отечественных предприятий в сферах металлургии, машиностроения, IT, пищевой отрасли и др. Среди участников экспозиции — Qarmet, Казахмыс, Alageum Electric, KamLitKZ, Tengry Tyres, Orda Glass, Silk Road Electronics, BTS ERG и др. Павильон также включал разработки в сфере промышленного ИИ, микроэлектроники и технологического образования.

CoreInsight продемонстрировал участникам «ИННОПРОМ» AI-платформу для анализа производственных данных, объединяющую данные из производственных систем, формирующую графики, факторный анализ и рекомендации для инженеров. Texer.ai представила решения в области специализированных микросхем для камер, датчиков и промышленных контроллеров. Технология позволяет обрабатывать и защищать данные непосредственно на устройстве, без передачи сырых данных во внешний контур. Образовательная платформа Artisan Education направлена на расширение доступа школьников и студентов к современному технологическому образованию. Проект формирует экосистему взаимодействия среднего и высшего образования с региональными офисами Astana Hub и ориентирован на подготовку кадрового потенциала для индустриального развития регионов.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.