В Казахстане создадут Центр акселерации МСЭ

ITU Acceleration Centre призван стать ключевым хабом для цифровой трансформации в Центральной Азии.

В штаб-квартире Международного союза электросвязи в Женеве состоялась встреча заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслана Мадиева с Генеральным секретарем МСЭ Дорин Богдан-Мартин. Ключевым итогом переговоров стало соглашение о сотрудничестве по созданию в Казахстане Центра акселерации МСЭ.

Новая площадка поможет в развитии цифровых инноваций и компетенций в сфере искусственного интеллекта. Основными задачами Центра станут наращивание кадрового потенциала, внедрение передовых GovTech-решений и содействие в преодолении цифрового неравенства в регионе. Проект ориентирован не только на внутренний рынок Казахстана, но и на развитие международного взаимодействия, позволяя транслировать глобальные приоритеты МСЭ в конкретные практические решения на региональном уровне.

«Мы рады, что наше сотрудничество с Международным союзом электросвязи выходит на конкретный практический результат. Мы видим этот центр как важную платформу для цифровых инноваций, развития навыков в области искусственного интеллекта, наращивания потенциала и регионального сотрудничества», — отметил Жаслан Мадиев.

В ходе встречи также было отмечено включение Жаслана Мадиева в число членов-основателей недавно учрежденной Глобальной комиссии «AI for Good». Казахстан представлен в этом органе наряду с главами государств, правительств и мировыми технологическими лидерами. Казахстанская сторона рассматривает это как знак высокого доверия к растущей роли страны в формировании справедливой и инклюзивной глобальной повестки в сфере ИИ.

Создание ITU Acceleration Centre стало логичным продолжением тесного партнерства Казахстана с МСЭ. Инициатива подтверждает статус страны как регионального лидера, способного интегрировать лучшие мировые практики в национальную цифровую экосистему. Работа Центра позволит Казахстану внедрять инновационные технологии и делиться опытом цифровизации с партнерами по Центральной Азии, укрепляя технологический суверенитет и устойчивое развитие всего региона.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.