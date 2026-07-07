В Казахстане цифровизируют отбор судей и откажутся от бумажного документооборота

Цифровизация позволит сократить сроки конкурсных процедур, автоматизировать процессы и снизить влияние человеческого фактора.

С 2025 года началась комплексная реформа системы формирования судейского корпуса. Изменены все этапы: подготовка кандидатов, квалификационный экзамен, конкурсный отбор, назначение судей и цифровизация кадровых процессов. Об этом сообщила член Высшего судебного совета РК Салтанат Жунуспекова.

В результате удалось сократить кадровый дефицит судей. Конкурсный отбор ускорился почти в четыре раза. А также полностью реформирован квалификационный экзамен, отбор стал более строгим и объективным, расширен кадровый резерв. Вместе с тем усилена роль Академии правосудия.

Салтанат Жунуспекова добавила, что одним из приоритетов было и остается повышение открытости и доступности деятельности Высшего судебного совета: «Системно обновляется информационное сопровождение, активно ведутся официальные ресурсы, ежедневно публикуются материалы о деятельности Совета в социальных сетях, а по инициативе председателя совета впервые введена практика ежедневного приема граждан. Для сравнения я приведу цифры: за пять предыдущих лет было принято всего 56 человек и только в 2025 году — 220 граждан, из них судьи составляют большинство, а за первое полугодие 2026 года — 129 человек».

Еще одним из ключевых направлений стала цифровизация кадровых процессов. Она уже находится на стадии практической реализации. Разработано пять модулей информационной системы по отбору судей. Во втором полугодии планируется запустить пилотную систему для приема документов на конкурсы, затем цифровые решения внедрят и в квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен планируют проводить онлайн с использованием системы прокторинга для контроля академической честности.

Цифровизация позволит сократить сроки конкурсных процедур, автоматизировать процессы и снизить влияние человеческого фактора. Также она приведет к отказу от бумажного документооборота. Сейчас на конкурсные процедуры ежегодно расходуется около 150 тыс. листов бумаги, переход на цифровой формат позволит практически полностью отказаться от нее и ускорить принятие решений.