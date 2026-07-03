Интернет-доступ в Казахстане 2025-2026: национальные тренды и региональные диспропорции

Провайдер Meganet занял первое место по скорости фиксированного интернета, а Kcell стал первым в мобильном рейтинге.

Компания SpeedGeo представила результаты замеров скоростей фиксированного и мобильного интернета в Казахстане за период с 3-го квартала 2025 года по 2-й квартал 2026 года. Сбор результатов измерений осуществлялся от реальных пользователей через веб-версию и приложение V-SPEED для всех ключевых платформ (Android, iOS, Windows, macOS). Данные разделены на Broadband (фиксированный интернет и беспроводной доступ через роутеры/модемы) и Mobile (3G/4G/5G соединения на смартфонах и планшетах). В рейтинг включались только те операторы, доля тестов которых в конкретной локации (стране или городе) превысила 3% от общего объема замеров за квартал. Провайдеры идентифицировались по публичным IP-адресам (через базы RIPE и данные операторов).

Рынок телекоммуникаций РК демонстрирует активную динамику развития, однако при детальном рассмотрении региональной статистики выявляется серьезная неравномерность как в скоростных характеристиках, так и в позициях ключевых провайдеров.

Национальный уровень: общие показатели и лидеры

В масштабах всей страны средние показатели фиксированного и мобильного доступа показали стабильный уровень, однако лидерство в сегментах удерживают совершенно разные игроки.

Фиксированный интернет (Broadband)

За отчетный период (01.07.2025 — 30.06.2026) средняя скорость загрузки по стране составила 79,6 Мб/с, отдачи — 69,9 Мб/с при среднем пинге 43 мс. Абсолютным лидером стал провайдер Meganet, отмеченный как Q2 2026 Award winner. Показатели Meganet существенно опережают среднерыночные: скачивание — 188,5 Мб/с; отдача — 169,2 Мб/с; пинг — 13 мс.

На втором месте оказался Alma+ со скоростью загрузки 115,5 Мб/с. Национальный оператор АО «Казахтелеком» удерживает четвертую позицию.

1. Meganet — 188,5 Мб/с — 169,2 Мб/с — 13 мс

2. Alma+ — 115,5 Мб/с — 116 Мб/с — 16 мс

3. Kcell — 89,1 Мб/с — 26,8 Мб/с — 57 мс

4. Kazakhtelecom — 81,9 Мб/с — 75,6 Мб/с — 42 мс

5. Tele2 — 66,1 Мб/с — 25,8 Мб/с — 52 мс

6. Beeline — 53,9 Мб/с — 67,1 Мб/с — 37 мс

7. TTK — 46,6 Мб/с — 51 Мб/с — 41 мс

Мобильный интернет

В мобильном сегменте средняя скорость загрузки по республике составила 59,8 Мб/с, отдачи — 20 Мб/с, пинг — 53 мс.

Здесь лидером оказался оператор Kcell со средней скоростью загрузки 80,7 Мб/с (однако уступающий Tele2 по пингу: 53 мс против 46 мс). Beeline демонстрирует более скромные результаты со средней загрузкой всего 32 Мб/с.

1. Kcell — 80,7 Мб/с — 20,9 Мб/с — 53 мс

2. Tele2 — 72,9 Мб/с — 22,4 Мб/с — 46 мс

3. Beeline — 32,0 Мб/с — 14,9 Мб/с — 57 мс

Региональный срез: города-лидеры и цифровой разрыв

Анализ статистики по крупнейшим городам и регионам за 12-месячный период с апреля 2025 по март 2026 года демонстрирует, что Алматы и Астана остаются главными цифровыми хабами, в то время как в южных и центральных регионах ситуация значительно сложнее.

Ключевые инсайты рынка

— В Шымкенте и Актобе средняя скорость мобильных сетей превосходит фиксированный кабельный интернет. В Шымкенте, например, скорость загрузки сотовой связи составила в среднем 92,3 Мб/с против 80,8 Мб/с у фиксированного доступа.

— Оператор Tele2 демонстрирует сильную региональную экспансию. Он забрал лидерство по мобильной загрузке в Актобе, Усть-Каменогорске, Костанае и Павлодаре, а в Костанайской области неожиданно возглавил даже фиксированный сегмент (109,6 Мб/с).

— В ряде регионов крупные республиканские игроки уступают местным операторам. Так, в Астане первое место удерживает ТОО «ИК-Брокер» (151,7 Мб/с), а в Карагандинской области — Optinet (127,1 Мб/с).

— В Таразе зафиксирован «инфраструктурный провал». На фоне стабильных показателей Усть-Каменогорска и Павлодара, находящихся на уровне столицы (~97 Мб/с), Тараз замыкает рейтинг с самой низкой скоростью мобильного интернета (42,6 Мб/с).

Резюме

Проводной интернет в Казахстане по-прежнему сконцентрирован вокруг Алматы, Астаны и промышленных центров севера и востока (Павлодар, ВКО). В то же время южные и западные регионы компенсируют дефицит кабельной инфраструктуры за счет высоких скоростей мобильного ШПД.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.