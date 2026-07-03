Amazon заинтересовался проектом «долина ЦОДов»

Этот флагманский проект призван стать мощным центром притяжения для глобального капитала и ведущих мировых технологических компаний.

Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов сообщил, что в проекте «долина ЦОДов» планируют принять участие Amazon и G42. Глава государства отметил, что принятые парламентом Цифровой кодекс, Закон «Об искусственном интеллекте» и стратегия Digital Qazaqstan создают благоприятные условия для иностранных инвесторов, передает Курсив.

«Мы намерены создать Data Center Valley. Этот флагманский проект призван стать мощным центром притяжения для глобального капитала и ведущих мировых технологических компаний. Такие лидеры отрасли, как Amazon, G42 и другие, начали рассматривать возможности участия в этой экосистеме», — сказал он.

Кроме того, в стране совместно с Telegram и Presight создаются современные исследовательские лаборатории, а ИИ глубоко внедряется в систему образования Казахстана.

«Недавно я подписал указ, согласно которому ИИ станет центральным элементом модернизации среднего образования. Он будет внедряться как инструмент, расширяющий возможности учителей, но не заменяющий их. Указ предусматривает создание механизма персонализированного обучения, укрепление цифровой инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы и модернизацию образовательных стандартов», — отметил Токаев.

По словам президента, ИИ призван сократить разрыв качества образования между городскими и сельскими школами, а также обеспечить каждому ребенку доступ к качественному обучению.

«Инвестируя в образование, таланты и технологии, мы формируем прочную основу национальной экосистемы искусственного интеллекта», — резюмировал глава государства.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.